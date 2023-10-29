60 فعالية لعشاق الإصدارات المصورة في «الشارقة للكتاب»

تجمع فعاليات الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، عشاق الكتب المصورة (الكوميكس)، في أكثر من 60 فعالية وورشة عمل متخصصة، يقدمها نخبة من الفنانين والمبدعين في صناعة الكتب المصورة والأنيمي والمانغا، بهدف تنمية المهارات الإبداعية والفنية للأطفال والشباب.

وتتنوع ورش العمل بين 15 موضوعاً، تركز على طرق الرسم بالأحجار العطرية، والرسم على الجلد، والأساليب الفنية الاحترافية لتلوين الرسم الهزلي، والقصص المصورة رقمياً، وفنون الكاريكاتير، والألعاب الإلكترونية، والرسم ثلاثي الأبعاد، وتصميم المواقع الإلكترونية، وغيرها.

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60 فعالية لعشاق الكتب المصورة في 'الشارقة للكتاب 2023'الشارقة في 29 أكتوبر / وام / تجمع فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب عشاق الكتب المصورة (الكوميكس) في أكثر من 60 فعالية وورشة عمل متخصصة يقدمها نخبة من الفنانين والمبدعين في صناعة الكتب المصورة والأنيمي والمانغا بهدف تنمية المهارات الإبداعية والفنية للأطفال والشباب. اقرأ أكثر ⮕

60 ورشة لعشاق «الكوميكس» في «الشارقة للكتاب»تجمع فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، عشاق الكتب المصورة (الكوميكس)... اقرأ أكثر ⮕

60 فعالية لعشاق «الكوميكس»تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية اقرأ أكثر ⮕

بدور القاسمي لناشري العالم: آمنوا بقوة الكلمة المكتوبة ودورها في توحيد العالم أو تفرقتهالشارقة في 29 أكتوبر / وام / أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة 'هيئة الشارقة للكتاب'.. اقرأ أكثر ⮕

بدور القاسمي لناشري العالم: آمنوا بقوة الكلمة المكتوبةأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن العاملين في صناعة النشر عليهم أن يبقوا ملتزمين ومؤمنين بقوة الكلمة المكتوبة... اقرأ أكثر ⮕

بمشاركة 106دول .. 'مؤتمر الناشرين' ينطلق غداً بالشارقةالشارقة في 28 أكتوبر / وام / تنطلق غدا في الشارقة فعاليات الدورة الـ13 من 'مؤتمر للناشرين' التي تجمع نخبة من خبراء صناعة النشر العالمية والوكلاء الأدبيين وقادة الفكر من 106 دول وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، وذلك قبيل انطلاق الدورة الـ42 لـ'معرض الشارقة الدولي للكتاب' التي تقام في 'مركز إكسبو الشارقة تحت شعار 'نتحدث كتباً'. اقرأ أكثر ⮕