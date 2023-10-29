60 فعالية لعشاق الكتب المصورة في 'الشارقة للكتاب 2023'

وتتنوع ورش العمل بين 15 موضوعاً تركز على طرق الرسم بالأحجار العطرية والرسم على الجلد والأساليب الفنية الاحترافية لتلوين الرسم الهزلي والقصص المصورة رقمياً وفنون الكاريكاتير والألعاب الإلكترونية والرسم ثلاثي الأبعاد وتصميم المواقع الإلكترونية وغيرها.

وتركز ورشة "تلوين الرسم الهزلي" على التأثيرات اللونية في القصص المصورة وتعلّم المشاركين كيفية استخدام برامج التلوين الرقمي لإضافة حيوية وجاذبية للرسومات بينما تسمح ورشة "فواصل الكتب الخشبية" للمشاركين صنع فواصل كتب خشبية على شكل شخصيات مختلفة بأزياء وملامح مبتكرة وتزويدهم بالأدوات والخامات اللازمة لذلك أما الورشة التفاعلية "القصص المصورة رقمياً" فتهدف إلى تطوير مهارات الأطفال في إنشاء قصص مصورة رقمية باستخدام خطوات بسيطة وسهلة.

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60 ورشة لعشاق «الكوميكس» في «الشارقة للكتاب»تجمع فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، عشاق الكتب المصورة (الكوميكس)... اقرأ أكثر ⮕

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بدور القاسمي لناشري العالم: آمنوا بقوة الكلمة المكتوبةأكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن العاملين في صناعة النشر عليهم أن يبقوا ملتزمين ومؤمنين بقوة الكلمة المكتوبة... اقرأ أكثر ⮕

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جامعة الشارقة توقع مذكرة تفاهم مع شركة غراسياوقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع شركة غراسيا، التي تعمل في مجال الحلول المستدامة لقطاع الزراعةrn اقرأ أكثر ⮕