60 فعالية لعشاق «الكوميكس»

التاريخ:تجمع فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي ينطلق بعد غد، عشاق الكتب المصورة (الكوميكس)، في أكثر من 60 فعالية وورشة عمل متخصصة، تقدمها نخبة من الفنانين والمبدعين في صناعة الكتب المصورة والأنيمي والمانغا، بهدف تنمية المهارات الإبداعية والفنية للأطفال والشباب.

وتتنوع ورش العمل بين 15 موضوعاً، تركز على طرق الرسم بالأحجار العطرية، والرسم على الجلد، والأساليب الفنية الاحترافية لتلوين الرسم الهزلي، والقصص المصورة رقمياً، وفنون الكاريكاتير، والألعاب الإلكترونية، والرسم ثلاثي الأبعاد، وتصميم المواقع الإلكترونية، وغيرها. ومن أبرز الورش «الرسم بالأحجار العطرية»، التي تعلم المشاركين كيفية صنع أحجار عطرية بأشكال وألوان مختلفة، واختيار الروائح المناسبة لها. بينما تتناول ورشة «الرسم على الجلد» أحدث تقنيات الرسم على المحافظ الجلدية.

وتركز ورشة «تلوين الرسم الهزلي» على التأثيرات اللونية في القصص المصورة، وتعلّم المشاركين كيفية استخدام برامج التلوين الرقمي لإضافة حيوية وجاذبية للرسومات.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: emaratalyoum »

60 ورشة لعشاق «الكوميكس» في «الشارقة للكتاب»تجمع فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، عشاق الكتب المصورة (الكوميكس)... اقرأ أكثر ⮕

60 فعالية لعشاق الكتب المصورة في 'الشارقة للكتاب 2023'الشارقة في 29 أكتوبر / وام / تجمع فعاليات الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب عشاق الكتب المصورة (الكوميكس) في أكثر من 60 فعالية وورشة عمل متخصصة يقدمها نخبة من الفنانين والمبدعين في صناعة الكتب المصورة والأنيمي والمانغا بهدف تنمية المهارات الإبداعية والفنية للأطفال والشباب. اقرأ أكثر ⮕

فعالية جديدة لـ«تراحم من أجل غزة» في دبي لإغاثة الشعب الفلسطينيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

حملة 'تراحم من أجل غزة' تنظم فعالية جديدة في دبي لإغاثة الشعب الفلسطينيشاركت في تنظيمها 'دبي العطاء' و 'وطني الإمارات' و'الشؤون الإسلامية'..- الحملة تأتي ضمن جهود الإمارات الإنسانية لتقديم مساعدات الإغاثة العاجلة للشعب الفلسطيني.الدكتور حمد الشيباني: - 'دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري تدعم بكل جهودها تأمين الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني تجسيدا لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ فعل الخير والعمل الإنساني. اقرأ أكثر ⮕

«تراحم من أجل غزة» تنظم فعالية جديدة في دبي لإغاثة الفلسطينييندبي- وام تتواصل حملة «تراحم من أجل غزة» التي أطلقتها الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني، تأكيدا للثوابت الإماراتية في تعزيز جهود العمل الخيري في كل بقاع العالم، حيث نظمت الحملة فعالية جديدة، الأحد، في فيستيفال أرينا – فيستيفال سيتي... اقرأ أكثر ⮕

14 فعالية رياضية في مهرجان ليوا الدولي 2024موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕