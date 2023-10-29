60 ألف طرد إغاثي حصيلة 3 أسابيع لحملة 'تراحم من أجل غزة'

أكد نائب الأمين العام للشؤون المحلية بالهلال الأحمر الإماراتي، راشد مبارك المنصوري، أن أكثر من 40 طن من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية الإماراتية، دخلت إلى قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد وصولها إلى مطار العريش في جمهورية مصر العربية قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفاد المنصوري، بأن حصيلة التبرعات وصلت حتى الآن إلى أكثر من 60 ألف طرد غذائي، ساهم في تجهيزها أكثر من 17 ألف و800 متطوع ومتطوعة في كل من أبوظبي ودبي والشارقة، موجهاً في الوقت نفسه الشكر والتقدير إلى جميع المتطوعين والمتبرعين على مساهمتهم السخية. وقال: "نعمل في المرحلة الحالية على تلبية الاحتياجات الأخرى لقطاع غزة، خاصة تلك المتعلقة بالجانب الطبي، وذلك بعد ان وردت إلينا طلبات من قبل الكوادر الطبية المتواجدة في داخل قطاع غزة، تفيد بوجود نقص كبير في المستلزمات الطبية والادوية.

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