6 صفقات كبيرة على أسهم 'الواحة كابيتال' بقيمة 35.2 مليون درهم

أبوظبي في 30 أكتوبر / وام / شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم، تنفيذ 6 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة "الواحة كابيتال".ووفق بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقات على 19.5 مليون سهم بقيمة 35.2 مليون درهم بسعر 1.

8 درهم للسهم.والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر على أعلى وأدني سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعا.

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