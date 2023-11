6 أطنان من المتفجرات استهدفت مخيم جباليا وطمرت المنازل تحت الأرض

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن الغارة التي شنتها طائراته مقاتلاته على جباليا، أكبر مخيم للاجئين في غزة، أدت إلى مقتل قيادي في حركة "حماس، لكن الحركة نفت من جانبها وجود أي قائد لها هناك، ووصفت هذا الادعاء بأنه "ذريعة إسرائيلية لقتل المدنيين".

وقالت السلطات الصحية في غزة إن القصف تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الفلسطينيين في المخيم الذي يضم عائلات اللاجئين من حروب مع إسرائيل يعود تاريخها إلى عام 1948، وأشارت إلى أن ما يزيد عن 20 منزلاً تم تدميرها على رؤوس ساكنيها.وقال أحد سكان المخيم ويدعى راغب عقل إنه سمع انفجار هز كل أرجاء المخيم وطمر المنازل تحت الأرض.

وخلف الهجوم حفرا كبيرة تحيط بها المباني الخرسانية المدمرة، وبعد الهجوم على جباليا، أظهرت لقطات حصلت عليها "رويترز" عشرات الجثث مسجاة ومغطاة بالأكفان البيضاء ومصطفة بجانب المستشفى الإندونيسي.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: EMARATALYOUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: مقتل وإصابة 400 شخص جراء تدمير إسرائيل حياً سكنياً كاملاً بغزةسقط أكثر من 400 قتيل وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مقتل وإصابة 400 شخص جراء تدمير إسرائيل حياً سكنياً كاملاً بغزةسقط أكثر من 400 قتيل وجريح في غارة إسرائيلية استهدفت مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الثلاثاء، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 50 قتيلاً في قصف إسرائيلي على مخيم جبالياأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مقتل خمسين شخصاً على الأقل، في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في شمال القطاع، الثلاثاء.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: إسرائيل: غارة مخيم جباليا استهدفت قيادياً في حماس.. والحركة تنفيفيما أكد الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه شن غارة جوية على مخيم جباليا في قطاع غزة للقضاء على قيادي في حركة حماس، نفت الحركة المسلحة ذلك.وقال الجيش في بيان إن

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: إسرائيل ترتكب مجزرة في جباليا مع احتدام المعركة البريةارتكبت القوات الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، مجزرة مروعة جديدة راح ضحيتها مئات الضحايا بين قتيل وجريح في مخيم جباليا

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مجزرة إسرائيلية في جباليا.. والإمارات تدين القصف العبثيارتكبت القوات الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، مجزرة مروعة جديدة راح ضحيتها مئات الضحايا بين قتيل وجريح في مخيم جباليا

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕