58 ميدالية حصاد «أصحاب الهمم» في دورات «البارالمبية الآسيوية»

نجم منتخب ألعاب القوى محمد القايد دشن حصاد ميداليات الإمارات في دورة «هانغتشو» بميدالية ذهبية. من المصدررفع رياضيو «أصحاب الهمم» حصادهم من الميداليات إلى 58 ميدالية في تاريخ مشاركاتهم في دورات الألعاب البارالمبية الآسيوية، بواقع 14 ذهبية، و28 فضية، 16 برونزية، وذلك بعد ختام مشاركتهم في دورة «هانغتشو» في الصين، أول من أمس، والتي حققوا خلالها 11 ميدالية (أربع ذهبيات وأربع فضيات وثلاث برونزيات).

وكان لافتاً خلال دورة هانغتشو الحضور اللافت لمنتخب ألعاب القوى، من خلال إحرازه ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة، وجاءت البداية من خلال ذهبية محمد القايد في سباق 800 متر مضمار لفئة (T34)، ثم فوز ذكرة الكعبي بفضية في مسابقة رمي الصولجان لفئة (F32) سيدات. وفي اليوم الثالث لمنافسات ألعاب القوى، أحرزت نورة الكتبي ذهبية دفع الجلة لفئة (F32) سيدات برمية بلغت 5.94 أمتار، وحصول ذكرة الكعبي أيضاً ضمن الفئة نفسها على البرونزية. واستطاع محمد الكعبي إحراز فضية في دفع الجلة لفئة (F36).

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