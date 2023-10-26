50 لوحة تستلهم بيكاسو في مكتبة محمد بن راشد

الألوان وهي تحيي فنه وتذكرنا بهذا العبقري الذي لا يزال يبحر بنا ويغوص في الغامض والواقعي والتجريدي والتكعيبي، بما يخطف العين والقلب، فلا يزال فنه يلهم التشكيليين ويدفعهم بعمق وحرارة نحو ريشته الدالة على عظمته، وفي معرض «أيام بيكاسو» الذي تنظم فعالياته مكتبة محمد راشد آل مكتوم حتى الخميس المقبل، تجتمع أكثر من خمسين لوحة شكلتها ريشة فنانين إماراتيين وعرب وأجانب، مستوحاة بالكامل مما رسخه بيكاسو في لوحة الزمن، وما أضفته ريشته الذهبية من إبداع على فن الرسم وإيقاعاته الصداحة التي لا تعرف...

اكتست لوحات الفنانين المشاركين في المعرض بأفكار تستحق التأمل كونها تلتصق بجدار الحياة، وتزهو بألوانها المختلفة، فالمشهد اكتمل بحضور كثيف للجمهور الذي ملأ جنبات المعرض، وكان له قراءة أخرى لعالم الألوان الذي ضجت به اللوحات، وعلى الرغم من أن التشكيليين المشاركين اقتفوا آثار عوالم بيكاسو وقفزاته النوعية في الفن، فإنهم قدموا فاصلاً من المتعة بظلال أخرى دون نسخ أو تكرار.

ومن ضمن المشاركات أيضاً الفنانة التشكيلية السورية هنا كنجو، التي وضعت اسماً معبراً للوحتها «ما قبل الانهيار»؛ حيث جسدت من خلالها صورة لفتاة ترتسم عليها علامات الحزن، وكأنها تتهيأ لمرحلة أخرى من حياتها، وتبين هنا أنها رسمت نصف الوجه بلون والنصف الآخر بلون مغاير، وأن هذا التناقض بين الألوان يبرز الحالة النفسية لصاحبة الوجه الذي يبدو عليه الإرهاق والشحوب. headtopics.com

وقدّم الفنان المصري جورج صبيح لوحة مستوحاة من طريقة بيكاسو في الفن؛ حيث تنتمي اللوحة بتفاصيلها الحميمية للمدرسة التكعيبية، حيث استخدم فيها حبات القهوة، واستطاع أن يضفر ألوانها بشكل جذاب؛ إذ عبر فيها عن الطابع الكلاسيكي للقهوة بشكلها المعهود.

وجاءت لوحة الطالبة الإماراتية شهد النعيمي 14 عاماً متسقة مع أفكار بيكاسو اللافتة، ونظرته للحياة، لكنها استطاعت أن تعبر عن رؤية فنية متسقة مع طبيعة اللوحة التي اختارت لها عنوان «عزلة»، والتي تضجّ بالمفارقات اللونية، وتجسد حالة رجل يتهيأ للخروج من عزلته الصامتة، واللوحة تعبر عن الحزن والمأساة، وتحتوي على تفاصيل كثيرة، فهي تندرج تحت مدارج الفن التكعيبي. headtopics.com

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