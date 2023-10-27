50 فعالية في الموسم الجديد لسباقات حلبة ياس

وتشهد الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر المقبل استضافة الحلبة للحدث الأبرز "سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1". كما تستضيف الحلبة أيضا بطولة فورمولا 4 الإمارات، بمشاركة واسعة من سائقي فريق ياس هيت، والذي يضم السائق الإماراتي راشد الظاهري.

ومن أبرز الفعاليات أيضا سباق الخليج 12 ساعة، ويقام من 8 إلى 10 ديسمبر القادم، وكذلك تحدي سوبر ياس، وبطولة الإمارات للدريفت. ويشهد موسم 2024 انطلاقة فئة جديدة للمتسابقين الصغار من خلال تحدي متسابقي الدراجين الناشئين (جونيور دراجستر)، والتي تقام فعالياتها ضمن الجولات الثلاث لتحدي ياس سوبر ستريت.

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