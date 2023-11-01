50 شهيداً بـ«حرب إبادة» في غزة

وقال مدير عام دائرة الاسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور معاوية حسنين ان عدد الشهداء ارتفع الى 50 بينهم اربعة اطفال واربع سيدات و12 مسلحاً والباقون مدنيون. وأكد حسنين ان قوات الاحتلال تنفذ مجزرة حقيقية في قطاع غزة مستخدمة كل الاسلحة المحرمة دوليا بما فيها القذائف المسمارية والقنابل الفراغية.
وكانت مصادر طبية وامنية فلسطينية اكدت سقوط أكثر من 180 جريحا آخرين في سلسلة من الغارات الجوية الاسرائيلية التي رافقت توغلا محدودا للدبابات في منطقة جبل شرق جباليا. من جهته قال نائب وزير الحرب الاسرائيلي متان فيلنائي للاذاعة العامة «انني اطلق على ذلك اسم عملية واسعة وليس عملية برية كبيرة. اننا نتحرك خصوصا مع الطيران ولو اننا سنلجأ ايضا الى قوات برية». وبذلك نفى الجنرال في الاحتياط فيلناي ورداً على سؤال، ان تكون عملية التوغل هذه تشكل شرارة عملية برية واسعة النطاق تقضي باعادة احتلال جزئي لقطاع غزة كان اشار اليها في الاسابيع الاخيرة المسؤولون ووسائل الاعلام الاسرائيلية.
وقالت الحركة في بيان «نقول لمحمود عباس إن العودة للفساد والفلتان مستحيلة.. العودة على دبابة اسرائيلية بعد كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتصفية حماس وهم». وفي السياق ذاته أكدت الحركة أن صمود الشعب الفلسطيني وصبره عنصر قوته وسلاحه لهزيمة إسرائيل. وقالت «نقول لاسرائيل إن الشعب الفلسطيني صامد ولن تكسر إرادته حتى لو سقط منه 1000 قتيل». ودعت الحركة الشعوب العربية للتحرك الفوري والسريع لنصرة الشعب الفلسطيني.
من جانبه أكد أبو أحمد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي ضرورة ان «يعيد الجيش الإسرائيلي حساباته بشأن اجتياحه لقطاع غزة لأنه سيدفع ثمنا باهظا».ذكرت الاذاعة الاسرائيلية نقلاً عن مصادر في الجيش الاسرائيلي ان جنديين قتلا أمس في هجوم بقذائف مضادة للدبابات استهدفهم شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.
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