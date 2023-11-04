50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية تستعد للعبور إلى قطاع غزة

تستعد 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية للعبور من معبر رفح المصري باتجاه معبر العوجة، صباح السبت، تمهيداً لدخول قطاع غزة. وهذه هي الدفعة رقم 13 من المساعدات الإنسانية المرسلة إلى قطاع غزة، بعد الانتهاء من إجراءات التفتيش التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على الشاحنات، وفقاً لموقع «صدى البلد».
وكانت الأمم المتحدة قد طالبت بفتح معبر كرم أبو سالم لإيصال المساعدات إلى غزة، بينما تحدثت دول أوروبية عن وجود خطة لديها لإرسال مساعدات إنسانية إلى غزة، في حين تواصل مصر فتح معبر رفح لاستقبال عدد من الجرحى الفلسطينيين، وإدخال المساعدات. وفي السياق ذاته، قالت الأمم المتحدة: إن إيصال المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، يتطلب وجود أكثر من معبر حدودي، وإن معبر كرم أبو سالم الخاضع لسيطرة إسرائيل هو الوحيد المجهز لاستيعاب ما يكفي من الشاحنات. وقالت ليزا دوتن مسؤولة المساعدات البارزة بالأمم المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي: «من الضروري وجود أكثر من نقطة دخول إلى غزة إذا أردنا إحداث الفارق.. كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة هو المعبر الوحيد المجهز للتعامل بسرعة مع عدد كبير بما فيه الكفاية من الشاحنات». وفي وقت سابق، دخل عشرة أطباء بصحبة عشر شاحنات، إلى قطاع غزة، لكن برنامج الغذاء العالمي حذر من أن دخول المساعدات من دون أن تتضمن الوقود يهدد عملها والتزامها بتوفير الخبز في القطاع، كما حذر مسؤولون أمميون من مخاطر تزايد الجوع في القطاع المحاصر
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