5.95 ملايين مسافر عبر مطار أبوظبي في الربع الثالث بنمو 29.3%

وأظهر التقرير معدلات جيدة بلغت 5 ملايين و951 ألفا و25 مسافراً عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر، بزيادة قدرها 29.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما سجل مطار أبوظبي الدولي 37,903 حركة هبوط أو إقلاع خلال الربع الثالث من العام 2023، وهي زيادة بنسبة 21.8% مقارنة بمعدل 31,123 رحلة خلال الربع الثالث من العام 2022. وشهدت إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً على صعيد الوجهات الدولية عبر تسيير 24 شركة طيران رحلاتها إلى 119 وجهة حول العالم عبر مطار أبوظبي الدولي.

وتضمنت الوجهات التي شهدت إقبالاً متزايداً عبر مطار أبوظبي الدولي خلال الربع الثالث من العام 2023 لندن (238,196 مسافراً) ومومباي (228,189 مسافراً) وكوتشي (191,883 مسافراً) والقاهرة (172,570 مسافراً) والدوحة (168,417 مسافراً).وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي: " يسرّنا أن نعلن عن معدلات سفر ما زالت تعكس نمواً مضاعفاً على صعيد أعداد المسافرين وحركات الهبوط والإقلاع على حدّ سواء. headtopics.com

وأضاف " سعداء بإعلان الخطوط الجوية البريطانية مؤخراً عن معاودتها تسيير رحلاتها إلى أبوظبي اعتباراً من أبريل 2024. ونحن على ثقة بأنّ مبنى المسافرين "A" الجديد سيسهم في نمو شركات الطيران وحركة المسافرين، لما يمتاز به من إمكانات جديدة ومرافق حديثة بمعايير عالمية".

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