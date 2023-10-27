5.95 مليون مسافر عبر مطار أبوظبي في الربع الثالث بنمو 29.3%

كما سجل مطار أبوظبي الدولي 37,903 حركة هبوط أو إقلاع خلال الربع الثالث من العام 2023، وهي زيادة بنسبة 21.8% مقارنة بمعدل 31,123 رحلة خلال الربع الثالث من العام 2022. وشهدت إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً على صعيد الوجهات الدولية عبر تسيير 24 شركة طيران رحلاتها إلى 119 وجهة حول العالم عبر مطار أبوظبي الدولي.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي: " يسرّنا أن نعلن عن معدلات سفر ما زالت تعكس نمواً مضاعفاً على صعيد أعداد المسافرين وحركات الهبوط والإقلاع على حدّ سواء. وإننا نواصل جذب المزيد من أبرز شركات الطيران العالمية إلى أبوظبي، حيث إنّه من المقرّر أن تبدأ الخطوط الجوية الفرنسية وطيران "صن إكسبريس" بتسيير رحلاتهما عبر مطار أبوظبي الدولي خلال موسم الشتاء وفقاً لجداول الاتحاد الدولي للنقل الجوي " .

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