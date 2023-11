5.6 مليارات درهم حقوق الامتياز في قطاع الاتصالات خلال 9 أشهر

ووفق بيانات النتائج المالية المعلنة من كلا مشغلي الاتصالات المحليين فقد سددت «اتصالات» نحو 4.2 مليارات درهم عن الفترة المنقضية من مطلع العام وحتى نهاية الربع الثالث من 2023. فيما بلغ إجمالي ما سددته شركة «دو» أكثر من 1.4 مليار درهم متضمنة نحو 1.037 درهم عن إيرادات الأنشطة المرخصة إلى جانب أكثر من 357 مليون درهم عن أرباح الأنشطة المرخصة.

وكان الربع الثالث قد سجل إجمالي حق امتياز قدره حوالي 1.9 مليار درهم توزع بقيمة تتجاوز 1.5 مليار درهم عن شركة «اتصالات» فيما تجاوز إجمالي القيمة التي سددتها شركة «دو» ما يتجاوز 400 مليون درهم.

