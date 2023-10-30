5 مباريات في الجولة الثانية من دوري نجوم العراق

تنطلق الاثنين، مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، بإقامة 5 مباريات في العاصمة بغداد وبعض المحافظات.

يلتقي فريق القاسم مع ضيفه فريق أربيل على ملعب «الكوت الأولمبي» في محافظة واسط؛ حيث يحاول القاسم تعزيز فوزه في الجولة الأولى بفوز آخر، بينما يسعى أربيل هو الآخر لتحقيق الفوز بعد أن خرج متعادلاً في مباراته الأولى.

وسيكون ملعب «السليمانية» في محافظة السليمانية مسرحاً لمواجهة من نوع خاص تجمع فريق نوروز مع ضيفه فريق دهوك، خصوصية المباراة أفرزتها نتائجهما في الجولة الماضية، بعد فوز نوروز على الزوراء بملعبه 2 – 0، بينما فاز دهوك على أرضه وبين جمهوره على حامل اللقب الشرطة بذات النتيجة، وبالتالي فإن هذه المباراة ستكون مميزة للأسباب أعلاه، وكذلك لرغبة الفريقين في الظفر بنقاطها واعتلاء أحدهما لصدارة فرق الدوري. headtopics.com

المباراة الثالثة ستجمع فريق نفط الوسط مع ضيفه فريق القوة الجوية التي ستقام على ملعب «النجف الدولي»؛ حيث يسعى نفط الوسط إلى تحقيق فوزه الأول، بينما يحاول القوة الجوية تعزيز فوزه السابق بفوز جديد من أجل اعتلاء الصدارة أو البقاء بالمربع بالذهبي.

وسيشهد ملعب «الزوراء الدولي» في العاصمة بغداد مواجهة فريق الشرطة مع ضيفه فريق كربلاء. الشرطة الذي لم يظهر بصورته المعهودة في مباراته السابقة التي خسرها أمام دهوك 0 – 2، يسعى بكل الطرق إلى مصالحة جماهيره التي ستقوم بمساندته والعودة إلى جادة الفوز، بينما يحاول كربلاء الذي خرج متعادلاً في مباراته الماضية أن يكرر فوزه الذي حققه على الشرطة في الموسم الماضي بفوز جديد. headtopics.com

آخر المباريات ستجمع فريق نفط ميسان مع ضيفه فريق الزوراء، وستقام على ملعب «البصرة الدولي».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

الشارقة يتصدر قمة دوري الشطرنج | صحيفة الخليجشهدت الجولة الثانية من بطولة الدوري العام للشطرنج للرجال والسيدات التي ينظمها اتحاد اللعبة بالتعاون مع الأندية، تفوق نادي الشارقة للشطرنج على نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بنتيجة 5. اقرأ أكثر ⮕

دوري أدنوك للمحترفين..عودة العين للصدارة ورباعية خورفكان أبرز مشاهد الجولة السادسةأبوظبي في 29 أكتوبر / وام / استعاد فريق العين - مع ختام الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم -.. صدارته للمسابقة مجددا برصيد 15 نقطة، بفوزه على الإمارات 3-1، مستفيدا من تعادل شباب الأهلي، الثاني على التوالي والذي جاء أمام النصر بنتيجة 3-3، بعدما سبق وأن تعادل أمام الجزيرة بالجولة الخامسة 1-1. اقرأ أكثر ⮕

الشرطة تمنع جماهير إنتر من توزيع الصافرات لاستقبال «الخائن»منعت الشرطة الإيطالية جماهير نادي إنتر من توزيع عشرات آلاف الصافرات لاستفزاز لاعبهم السابق «الخائن» البلجيكي روميلو لوكاكو، لدى مواجهته مع فريقه روما الأحد في دوري كرة القدم «سيري أ» اقرأ أكثر ⮕

نتنياهو: الحرب في المرحلة الثانية وهزيمة «حماس» تحد وجودي لناأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، أن، العملية البرية التي أطلقتها القوات الإسرائيلية في غزة تمثل المرحلة الثانية من الحرب اقرأ أكثر ⮕

الحرب على غزة.. إسرائيل تشن حملة برية في المرحلة الثانيةشن الجيش الإسرائيلي عمليات برية ضد حركة حماس في غزة الأحد، فيما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ ثلاثة أسابيع... اقرأ أكثر ⮕

رقم قياسي لهاري كين في الدوري الألمانيحقق هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ رقماً قياسياً بعد الثلاثية التي سجلها في شباك دارمشتات، السبت، في الجولة التاسعة للدوري الألماني لكرة القدم... اقرأ أكثر ⮕