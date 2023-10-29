5 سنوات على إطلاق «خليفة سات» بنجاح كبير لمهامه

صادف أمس مرور 5 سنوات على إطلاق مركز محمد بن راشد للفضاء، القمر الاصطناعي «خليفة سات»، الذي طورته خبرات إماراتية 100 %، فيما لا يزال يؤدي مهمته بكفاءة كبيرة، لأغراض الرصد والاستشعار، وذلك من خلال التقاط الصور متناهية الدقة للمواقع المطلوبة، والتي تخدم كل القطاعات بما توفره من بيانات عالية القيمة والإفادة لمستهدفات هذه الجهات.
وتساعد صور «خليفة سات» مختلف المؤسسات والجهات الحكومية في الإمارات وخارجها، في تطوير خططها الاستراتيجية المتنوعة، وذلك بفضل جودة الصور الملتقطة، التي تتسم بدقة متناهية تساعد بشكل كبير في تحليل محتواها، واستبيان المعلومات المطلوبة بحسب الغرض والهدف منها، فيما ومنذ إطلاقه في 2018 تم البدء باستقبال الطلبات التجارية للاستفادة من هذه الصور، والتي تحدد معاييرها ومستهدفاتها مختلف الجهات، بما يعود إيجاباً على تطوير خططها التنموية.
ويستخدم جزء كبير من صور «خليفة سات» في مجال رصد أوجه التنمية والتغيرات البيئية على كوكب الأرض، وذلك لتلبية احتياجات هذا المجال، لاسيما من قبل الجهات الحكومية، بحيث يتم استخدام الصور في تصميم وإنتاج الخرائط التفصيلية للمنطقة المرادة، خصوصاً أنه سيغطي مناطق كثيرة في جميع أنحاء العالم. headtopics.com
وتساهم الصور في تحديد أي تغييرات في الغطاء النباتي أو الساحلي بأي منطقة، خصوصاً أن التأثيرات الناجمة عن العديد من العوامل، مثل المشاريع الهندسية والإنشائية الكبيرة والاحتباس الحراري، قد تؤدي إلى تغيرات بيئية، لا يمكن الكشف عنها من الأرض، فضلاً عن ذلك فإن القمر على استعداد تام لتقديم المساعدة، ورصد جهود الإغاثة في جميع أنحاء العالم عند الحاجة، فيما يوفر كذلك معلومات دقيقة عن مواقع السفن عند الحاجة، فضلاً عن قدرته على اكتشاف السفن وتقديم معلومات عن الاتجاه والسرعة.
ويحظى القمر بحجم ذاكرة يبلغ 27 جيجابايت، فيما يوجد به 15 جهاز استشعار، وتصل سرعته في الفضاء إلى 7.5 كيلومترات في الثانية أو 27 ألف كيلومتر في الساعة، كما توجد 14 نقطة وصول للمحطة الأرضية بشكل يومي عالمياً، فضلاً عن 4 نقاط وصول للمحطة الأرضية بشكل يومي عبر الإمارات، فيما تبلغ سرعة نقل البيانات للقياس عن بُعد، وتتبع الأوامر 32 كيلوبت في الثانية، وتبلغ سرعة نقل البيانات لتحميل الصور 320 ميغابايت في الثانية، بينما يضم 87 وحدة إلكترونية و146 وحدة هيكلية. headtopics.com