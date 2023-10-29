5 سنوات على إطلاق «خليفة سات» بنجاح كبير لمهامه

صادف أمس مرور 5 سنوات على إطلاق مركز محمد بن راشد للفضاء، القمر الاصطناعي «خليفة سات»، الذي طورته خبرات إماراتية 100 %، فيما لا يزال يؤدي مهمته بكفاءة كبيرة، لأغراض الرصد والاستشعار، وذلك من خلال التقاط الصور متناهية الدقة للمواقع المطلوبة، والتي تخدم كل القطاعات بما توفره من بيانات عالية القيمة والإفادة لمستهدفات هذه الجهات.

وتساعد صور «خليفة سات» مختلف المؤسسات والجهات الحكومية في الإمارات وخارجها، في تطوير خططها الاستراتيجية المتنوعة، وذلك بفضل جودة الصور الملتقطة، التي تتسم بدقة متناهية تساعد بشكل كبير في تحليل محتواها، واستبيان المعلومات المطلوبة بحسب الغرض والهدف منها، فيما ومنذ إطلاقه في 2018 تم البدء باستقبال الطلبات التجارية للاستفادة من هذه الصور، والتي تحدد معاييرها ومستهدفاتها مختلف الجهات، بما يعود إيجاباً على تطوير خططها التنموية.

ويستخدم جزء كبير من صور «خليفة سات» في مجال رصد أوجه التنمية والتغيرات البيئية على كوكب الأرض، وذلك لتلبية احتياجات هذا المجال، لاسيما من قبل الجهات الحكومية، بحيث يتم استخدام الصور في تصميم وإنتاج الخرائط التفصيلية للمنطقة المرادة، خصوصاً أنه سيغطي مناطق كثيرة في جميع أنحاء العالم. headtopics.com

وتساهم الصور في تحديد أي تغييرات في الغطاء النباتي أو الساحلي بأي منطقة، خصوصاً أن التأثيرات الناجمة عن العديد من العوامل، مثل المشاريع الهندسية والإنشائية الكبيرة والاحتباس الحراري، قد تؤدي إلى تغيرات بيئية، لا يمكن الكشف عنها من الأرض، فضلاً عن ذلك فإن القمر على استعداد تام لتقديم المساعدة، ورصد جهود الإغاثة في جميع أنحاء العالم عند الحاجة، فيما يوفر كذلك معلومات دقيقة عن مواقع السفن عند الحاجة، فضلاً عن قدرته على اكتشاف السفن وتقديم معلومات عن الاتجاه والسرعة.

ويحظى القمر بحجم ذاكرة يبلغ 27 جيجابايت، فيما يوجد به 15 جهاز استشعار، وتصل سرعته في الفضاء إلى 7.5 كيلومترات في الثانية أو 27 ألف كيلومتر في الساعة، كما توجد 14 نقطة وصول للمحطة الأرضية بشكل يومي عالمياً، فضلاً عن 4 نقاط وصول للمحطة الأرضية بشكل يومي عبر الإمارات، فيما تبلغ سرعة نقل البيانات للقياس عن بُعد، وتتبع الأوامر 32 كيلوبت في الثانية، وتبلغ سرعة نقل البيانات لتحميل الصور 320 ميغابايت في الثانية، بينما يضم 87 وحدة إلكترونية و146 وحدة هيكلية. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

نتنياهو: حرب غزة ستكون طويلة وصعبة والاتصالات مستمرة لتحرير الرهائنأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت أن الجهود الرامية إلى إطلاق سراح أكثر من 200 رهينة ستستمر حتى أثناء الهجوم البري على حركة «حماس» في غزة اقرأ أكثر ⮕

10 مبادئ يجب توافرها في مورّدي برامج المحاسبة الضريبيةتسهم برامج المحاسبة الضريبية إلى حد كبير في تسهيل امتثال الخاضعين للضريبة لالتزاماتهم الضريبية، حيث تعمل هذه البرمجيات على رصد البيانات اقرأ أكثر ⮕

السعودية: محادثات السلام السودانية تتركز على وقف النار والمساعداتأعلنت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، أنّ المباحثات بين طرفي النزاع في السودان تتركز على التوصل لوقف إطلاق النار، وتسهيل إيصال اقرأ أكثر ⮕

«بسبب خطأ بشري».. مصرع 10 أشخاص بحادث قطار في الهندقال مسؤول هندي كبير: إن 10 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب نحو 27 آخرين في حادث تصادم قطاري ركاب بولاية أندرا براديش الهندية، الأحد. اقرأ أكثر ⮕

ممثل ملك البحرين يستقبل السويدي ويتسلّم نسخة من كتابه الجديداستقبل الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، الممثل الخاص لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، الخميس، الدكتور جمال سند السويدي اقرأ أكثر ⮕

لندن.. الآلاف يحتجون دعماً لغزة ويطالبون بوقف إطلاق النارتظاهر آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين في وسط لندن، السبت، لمطالبة الحكومة البريطانية بالدعوة إلى وقف إطلاق النار، بعد أن وسع الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕