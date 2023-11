5 إجراءات عالية التأثير لتحقيق صافي انبعاثات صفرية

ويسلط التقرير، الذي أطلق بالتعاون مع شركة «آرثر دي. ليتل» العالمية، الضوء على حجم حالة الطوارئ المناخية والتحديات الكبرى، التي تواجه العمل العالمي المشترك في جهود إحداث تغيير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، خصوصاً مع صعوبة فرص تحقيق هدف خفض درجة حرارة الكوكب بواقع 1.5 درجة مئوية، التي يشير التقرير إلى أن تحقيقها يتطلب أن يكون لدى العالم أقل من 400 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للإنفاق حتى عام 2050.

ويسلط الضوء على تعهد 70 دولة تمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و76% من إجمالي الانبعاثات بالوصول إلى صافي الصفر، ويؤكد أن من الممكن للعالم أن ينتظر من مؤتمر الأطراف نتائج حقيقية.

وقال: إن القمة العالمية للحكومات انطلاقاً من دورها منصة دولية للمستقبل، ولمشاركة المعارف والرؤى واستشراف التحديات المقبلة وتصميم الحلول المبتكرة، تسعى بالتعاون مع شركائها حول العالم لرسم معالم التحرك المطلوب، لمواجهة التحديات البيئية الكبرى، التي ستلقي بظلالها على مستقبل الإنسان، بما يضمن للأجيال المقبلة بيئة مستدامة.وقال عدنان مرحبا شريك ورئيس ممارسات الطاقة والمرافق في شركة «آرثر دي.

ويتبنى التقرير نهجاً مرتكزاً على 4 قطاعات رئيسية لدفع رحلة إزالة الكربون قدماً، ويكشف عن تحديات التحول والفرص في هذه القطاعات، التي تشمل المرافق والصناعات والنقل والنفط والغاز، وإضافة إلى تقديم رؤى قابلة للتنفيذ حول خيارات التكنولوجيا والقيادة وتنفيذ الاستراتيجيات يعتمد التقرير على أمثلة واقعية من شركات عالمية، بما تشمل «أرامكو» و«دي. أتش. أل» و«شل» و«إنجي» و«سيمنس» و«شنايدر»، وغيرها من الشركات الرائدة في المنطقة والعالم.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: القمة العالمية للحكومات: خمسة إجراءات لتحقيق صافي انبعاثات كربون صفريةأطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات تقريراً بعنوان «صافي انبعاثات صفرية: بدء العد التنازلي»، تطرق إلى تحديات

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: في تقرير أطلقته القمة العالمية للحكومات .. 5 إجراءات عالية التأثير لتحقيق صافي انبعاثات كربون صفرية- بالتعاون مع 'آرثر دي. ليتل'. دبي في الأول من نوفمبر / وام / أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، تقريراً بعنوان 'صافي انبعاثات صفرية ..

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: صافي الصفر انبعاثات في 2050 يحتاج إلى 4 تريليونات دولار سنوياًجمعت قمة إدارة الاستثمار البديل بنسختها الأخيرة مستثمرين ومدراء من مختلف قطاعات الاستثمار البديل ومنها صناديق التحوط والأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري والأصول الرقمية والتكنولوجيا المالية...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ارتفاع أرباح «برجيل» 76.4% إلى 362 مليون درهم في 9 أشهرارتفع صافي أرباح مجموعة برجيل القابضة خلال التسعة أشهر الأولى...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 4,8 مليار درهم أرباح بنك دبي الإسلامي في 9 أشهر بنمو 17.6%أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائج مالية قياسية حيث سجل صافي الأرباح نموا 17.6% على أساس سنوي ليصل إلى 4,8 مليار درهم في 9 أشهر المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2023...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أرباح بنوك دبي تحلق 75% وتتجاوز 30 مليار درهمارتفع صافي أرباح بنوك دبي إلى 30 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري، بنمو 75.2%، مقارنة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕