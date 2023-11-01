46 ميدالية حصاد الفجيرة للفنون القتالية في الترايثلون والمبارزة

وحقق فريق الترايثلون 9 ميداليات ملونة منها 4 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان، في بطولة الممزر التي تعد الجولة الرابعة من دوري الإمارات للترايثلون بمشاركة 550 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، كما يستعد الفريق للاستحقاقات القادمة في نوفمبر الجاري والتي ستقام جميعها في الساحل الشرقي، بدءاً ببطولة خورفكان للترايثلون المقررة في الخامس من الشهر الجاري، وبطولة كلباء في الثاني عشر من الشهر نفسه، ثم بطولة الفجيرة في السادس والعشرين من هذا الشهر.
وأكد نادر أبو شاويش مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، أن النتائج الجيدة التي يحققها لاعبو النادي في مختلف الألعاب والبطولات ثمرة الدعم الكبير والرعاية الكريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس النادي، فضلاً عن الاهتمام الذي يوليه النادي للاعبيه عبر التدريبات المكثفة والمعسكرات الناجحة التي خاضتها فرق النادي في الفترة السابقة، مشدداً على ضرورة مواصلة مسيرة التميز وإضافة المزيد من الإنجازات على الصعيدين الدولي والمحلي.
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WAMNEWS: أحمد الشرقى يتوج الفائزين ببطوله الفجيره البادل للسيداتالفجيرة في 30 أكتوبر / وام / توج الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي الفائزين الأوائل في النسخة الأولى لبطولة الفجيرة للسيدات بالبادل تنس، والتي أقيمت برعايته في منطقة بادل زون في الفجيرة، وبالتعاون مع اتحاد الامارات للبادل واختتمت مساء أمس الأحد.
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