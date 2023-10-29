450 طناً من المواد الإغاثية في الأسبوع الثالث لحملة «تراحم من أجل غزة»

وفي أسبوعها الثالث، شهدت الحملة مشاركة 5000 متطوع في فعاليات نظمت في الاتحاد أرينا بأبوظبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفي فسيتفال أرينا في دبي بالتعاون مع دبي العطاء، وفي مركز البيت متوحد في الشارقة بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية ومؤسسة القلب الكبير.

وقام المتطوعون بتجهيز 20000 حزمة إغاثية، حيث جمعت الحملة هذا الأسبوع 450 طناً من المواد والمستلزمات الإغاثية. تشرف على الحملة وزارة الخارجية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، بالإضافة إلى منصات التطوع الوطنية.

وعملت حملة «تراحم من أجل غزة» منذ انطلاقها على جمع 1250 طناً من مواد الإغاثة الغذائية والصحية والطبية، وتجهيز 58000 حزمة إغاثية تنوعت بين حزم الأطفال والأمهات والحزم الغذائية. وتشكل الحملة امتداداً لجهود دولة الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، والإسهام في رفع المعاناة عنه والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها عبر توفير الاحتياجات الأساسية مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان قطاع غزة. headtopics.com

وتستمر المؤسسات الخيرية والإنسانية المعتمدة في الإمارات في استقبال التبرعات العينية والمالية ضمن الحملة، كما يمكن للراغبين بالتطوع التسجيل للمشاركة فيها عبر المنصات التطوعية الرسمية.

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