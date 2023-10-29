450 طن مواد إغاثية حصيلة «تراحم من أجل غزة» في أسبوع

عدد من الأطفال يشاركون في تعبئة الطرود «تصوير محمد السماني»إقبال كبير على المشاركة في الحملة في الشارقة، بما يجسّد قيم العطاء والتضامن الإنساني المتأصلة في دولة الإمارات.

على صعيد متصل، شارك سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المبعوث الإنساني لمؤسسة القلب الكبير، أمس الأحد، في الحملة التي أقيمت في قاعة البيت متوحد بالشارقة، بتنظيم من جمعية الشارقة الخيرية ومؤسسة القلب الكبير ومركز الشارقة للعمل التطوعي، وإشراف من وزارة الخارجية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

كما تعرف سموّ نائب حاكم الشارقة، إلى الآليات والإجراءات المتبعة في تعبئة الحزم الإغاثية التي تضم مجموعة متنوعة من الطرود الغذائية والصحية إضافة إلى طرود خاصة للنساء والأطفال، مطلعاً على طرق حفظها وتغليفها وتخزينها؛ لضمان وصول الشحنات للمتضررين من الحرب على غزة بأفضل الحالات، ومشاركاً المتطوعين في القاعة بتعبئة السلال الغذائية وتغليفها، وموجهاً شكره الجزيل لكل من تواجد لمد يد العون للإخوة في قطاع غزة. headtopics.com

وشهدت فعاليات الحملة، أمس الأحد، بمقرها في جزيرة ياس بأبوظبي، إقبالاً لافتاً من المتطوعين؛ حيث تخطى عددهم 3 آلاف متطوع، أسهموا في تعبئة وتجهيز أكثر من 10 آلاف طرد إغاثي. وأكد أن هناك نحو 40 طناً من المساعدات الإماراتية وصلت بالفعل إلى الأهالي في غزة؛ حيث تم شحنها من مطار أبوظبي إلى مطار العريش ثم دخلت إلى غزة، بالتعاون مع السلطات المصرية والمنظمات العالمية، وأوضح أنه وفقاً لما طلبه الفريق الطبي الذي دخل إلى غزة، نسعى إلى التركيز على توفير الأدوية والمواد الطبية العاجلة.

ونظراً للإقبال اللافت للمتطوعين، اضطر فريق هيئة الهلال الأحمر إلى تقسيم المتطوعين إلى مجموعات، تتغير كل ساعة كحد أقصى على مدار ساعات عمل المركز، إضافة إلى عدد كبير من أصحاب الهمم في مركز الحملة بجزيرة ياس. headtopics.com

ونظمت الحملة فعالية جديدة، أمس الأحد، في فيستيفال أرينا – فيستيفال سيتي سنتر بدبي، لتجهيز وتعبئة المواد الإغاثية، والاحتياجات الإنسانية. وقد شاركت في تنظيم الفعالية الجديدة في دبي، مؤسسة «دبي العطاء»، وهي جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسة وطني الإمارات ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي.

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