45 قتيلا في أسوأ حادث منجم في تاريخ كازاخستان

أدّى الانفجار في منجم لشركة "أرسيلور ميتال" السبت في كازاخستان إلى مقتل 45 من عماله كما ورد في حصيلة جديدة نشرتها فرق الإنقاذ الأحد، مما يجعله الحادث المنجمي الأكثر حصدا للأرواح في تاريخ هذه الدولة.

ويضاف هذا الانفجار والحريق في منجم كوستينكو في كاراغاندا (وسط) إلى لائحة طويلة من المآسي التي سجلت حتى الآن في مواقع شركة "أرسيلور ميتال" في كازاخستان. وقد دفع هذا الوضع الحكومة الكازاخستانية إلى الإعلان عن اتفاق لتأميم الشركة المحلية التابعة لمجموعة الصلب العالمية العملاقة.

وقالت وزارة الطوارئ إن عملية البحث معقدة بسبب انقطاع الكهرباء وطول الأنفاق تحت الأرض وبعضها مغمور بالمياه، فضلا عن تهدم انشاءات. وبحضور عائلات الضحايا في كاراغاندا، وصف الرئيس "أرسيلور ميتال" بأنها "أسوأ شركة في تاريخ كازاخستان في مجال التعاون مع الحكومة".في الوقت نفسه أعلنت الحكومة الكازاخستانية ومجموعة الصلب العملاقة التي يرأسها رجل الأعمال الهندي لاكشمي ميتال ومقرها في لوكسمبورغ، عن اتفاق مبدئي "لنقل ملكية الشركة لجمهورية كازاخستان". headtopics.com

ونُكّست الأعلام الأحد في يوم الحداد الوطني في البلاد كما هي الحال في كاراغاندا، حسبما ذكرت صحافية في وكالة فرانس برس.

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