429.67 مليار درهم قيمة 116 ألف تصــرف عقـاري في دبي خلال 9 أشهر

وشهدت الاستثمارات العقارية خلال الفترة المذكورة نمواً مطرداً بعد تسجيل 109 آلاف و186 استثماراً عقارياً بقيمة 278.7 مليار درهم، يمتلكها 81 ألفاً و669 مستثمراً، بنمو بلغ 50.3% من حيث القيمة، و33.3% من حيث عدد الاستثمارات، و37.

وشكلت استثمارات المرأة 32 ألفاً و557 استثماراً من مُجمل الاستثمارات بقيمة 62.38 مليار درهم تمتلكها 27.120 ألف امرأة، بنمو 36.1% من حيث عدد الاستثمارات، و53.8% من حيث القيمة، و38.2% من ناحية عدد المستثمرات مقارنة بالفترة نفسها من 2022.

وفي ما يتعلق بأعلى 10 مناطق من حيث عدد التصرفات العقارية في سوق دبي خلال الفترة نفسها، تصدّرت منطقة «البرشاء جنوب الرابعة» بعدد تصرفات 10 آلاف و351 تصرفاً، تلتها مناطق: «مرسى دبي» 9071 تصرفاً، و«الخليج التجاري» 7414 تصرفاً، و«وادي الصفا 5» 5602 تصرفاً، و«المركاض» 5538 تصرفاً، و«الثنية الخامسة» 5437 تصرفاً، و«برج خليفة» 5220 تصرفاً، و«الخيران الأولى» 4567 تصرفاً، و«حدائق الشيخ محمد بن راشد» 4195 تصرفاً،...

واستحوذت منطقة «مرسى دبي» على صدارة أعلى 10 مناطق من حيث قيمة التصرفات العقارية بإجمالي تصرفات بلغ 36.7 مليار درهم، تلتها مناطق: «نخلة جميرا» 28.51 مليار درهم، و«جبل علي الصناعية الأولى» 27.93 مليار درهم، و«وادي الصفا 3» 25.33 مليار درهم، و«الخليج التجاري» 20.08 مليار درهم، و«برج خليفة» 17.86 مليار درهم، و«المركاض» 14.53 مليار درهم، و«الخيران الأولى» 13.81 مليار درهم، و«حدائق الشيخ محمد بن راشد» 13.

ومن حيث أعلى 10 مناطق من حيث عدد الرهونات العقارية، جاءت «مرسى دبي» في الصدارة بعدد 1186 رهناً عقارياً، تلتها كل من: «الثنية الخامسة» 879 رهناً، و«البرشاء جنوب الرابعة» 879 رهناً، و«برج خليفة» 874 رهناً، و«جبل علي الأولى» 789 رهناً، و«العوير الأولى» 743 رهناً، و«حدائق الشيخ محمد بن راشد» 665 رهناً، و«الخليج التجاري» 652 رهناً، و«وادي الصفا 5» 629 رهناً، و«نخلة جميرا» 526 رهناً.

