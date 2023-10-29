42 قتيلاً على الأقل في أسوأ حادث منجم في تاريخ كازاخستان

أدى الانفجار في منجم لشركة «أرسيلور ميتال»، السبت، في كازاخستان، إلى مقتل 42 من عماله، كما ورد في حصيلة جديدة نشرتها فرق الإنقاذ، الأحد، ما يجعله الحادث المنجمي الذي تسبب بسقوط أكبر عدد من القتلى في تاريخ هذه الدولة.

ويضاف هذا الانفجار والحريق في منجم كوستينكو في كاراغاندا (وسط)، إلى لائحة طويلة من المآسي التي سجلت حتى الآن في مواقع شركة «أرسيلور ميتال» في كازاخستان، وقد دفع هذا الوضع الحكومة الكازاخستانية إلى الإعلان عن اتفاق لتأميم الشركة المحلية التابعة لمجموعة الصلب العالمية العملاقة.

وكانت فرق الإنقاذ حذرت، مساء السبت، من أن فرص العثور على ناجين «ضئيلة جداً» بسبب نقص التهوية في المنجم والقدرة المنخفضة لأجهزة التنفس في حالات الطوارئ لعمال المنجم، وقوة الانفجار على امتداد كيلومترين. وفور الإعلان عن الحادث، السبت، أمر رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، بـ«إنهاء التعاون» مع المجموعة. headtopics.com

في الوقت نفسه، أعلنت الحكومة الكازاخستانية ومجموعة الصلب العملاقة التي يرأسها رجل الأعمال الهندي، لاكشمي ميتال، ومقرها في لوكسمبورغ، عن اتفاق مبدئي «لنقل ملكية الشركة لجمهورية كازاخستان». وفي عاصمة هذه المنطقة الصناعية حيث تحصد المناجم ضحايا بانتظام، يسير عدد من السكان للتعبير عن حزنهم، أمام النصب التذكاري الخاص بتكريم عمال المناجم الذين لقوا حتفهم في السنوات الأخيرة.

من جهته، رأى البائع دانيار مصطفى (42 عاماً) أمام النصب التذكاري الذي يمثل وجه عامل منجم مدفوناً تحت الفحم، وسيدة تحمل طفلاً يعتمر خوذة عامل، أن «الحل الأفضل هو التأميم الكامل من دون تعويض المالك الحالي». headtopics.com

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