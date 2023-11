42 ألف حساب تداول جديد في سوق دبي خلال 10 شهور

وخلال أكتوبر/تشرين الأول 2023، أضاف وسطاء الأسهم في سوق دبي المالي 3608 حسابات جديدة للمستثمرين، بحسب البيانات. وسجلت «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» أكبر عدد من الحسابات الجديدة خلال الفترة ما بين يناير وأكتوبر 2023، بنحو 9329، ويليها «بي إتش إم كابيتال» بنحو 8272 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بنحو 6877 حساباً، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» ب 4706 حسابات، ثم «الدولية للأوراق المالية» ب 3239 حساباً.

وخلال الشهور التسعة سجلت «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» أكبر عدد من الحسابات الجديدة بنحو 8719 حساباً، ثم «بي إتش إم كابيتال» بنحو 7206 حسابات، ثم «الرمز كابيتال» ب 6297 حساباً، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية»، بنحو 4375 حساباً، ثم «الدولية للأوراق المالية» بنحو 3024 حساباً. وسجلت 29 شركة وساطة بما فيها صانع السوق، تداولات ب 155.5 مليار درهم بيعاً وشراءً في سوق دبي المالي، خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2023، عبر تداول 85.

واستحوذت «المجموعة المالية هيرميس الإمارات» على 18.9% من تداولات المستثمرين من حيث القيمة، بما يعادل 33.2 مليار درهم، ثم «بي إتش إم كابيتال» بنحو 16.2% بما يعادل 28.5 مليار درهم، ثم «أرقام سيكيورتيز» بنسبة 11.4% بما يعادل 20.1 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بحصة 8% بما يعادل 14.1 مليار درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنسبة 6.68%، بما يعادل 11.7 مليار درهم.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: الصكوك الوطنية: ارتفاع عدد المدخرين الجدد 100% في 2023دبي في 30 أكتوبر / وام / حققت شركة الصكوك الوطنية ارتفاعاً بنسبة 100% في عدد المدخرين الجدد خلال 2023 مقارنة بالعام الماضي، إذ زادت قاعدة المدخرين لديها بأكثر من 40 ألف عميل جديد.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 150 ملياراً مبيعات الشقق خلال 10 شهور في دبيسجلت التصرفات العقارية الإجمالية في سوق دبي نحو 432 مليار درهم منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: سوق دبي المالي يعقد شراكة مع 'تواصل' لتوفير البيانات للمستخدميندبي في 31 أكتوبر / وام / وقع سوق دبي المالي شراكة استراتيجية مع 'تواصل سوبر آب' بهدف تقديم بيانات شاملة ومباشرة من سوق دبي المالي للمستخدمين، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 40 ألف مدخر جديد في الصكوك الوطنية بارتفاع 100%حققت «الصكوك الوطنية»، شركة الادخار والاستثمار في الإمارات، ارتفاعاً بنسبة 100% في عدد المدخرين الجدد خلال 2023 مقارنة بالعام الماضي، حيث رحبت بأكثر من 40 ألف عميل جديد.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 332000 التحقوا بالقطاع الخاص خلال النصف الأولاستقطب القطاع الخاص في دولة الإمارات، نحو 332 ألف موظف جديد (عامل)، خلال النصف الأول من العام الجاري

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «منشورات القاسمي» تعرض أحدث مؤلفات سلطان في «الشارقة الدولي للكتاب»تقدم «منشورات القاسمي» خلال مشاركتها في النسخة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب ...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕