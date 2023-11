41.95 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي خلال 10 أشهر

ووفق بيانات سوق دبي المالي سجل عدد الحسابات الجديدة تراجعاً طفيفاً بنسبة 5.4%، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ44 ألفاً و347 حساباً جديداً، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي 2022.

وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 3608 حسابات جديدة في أكتوبر الماضي، و3526 حساباً في سبتمبر، و4295 حساباً في أغسطس، و3570 حساباً في يوليو، و4246 حساباً في يونيو و5349 حساباً في مايو، و4246 حساباً في أبريل و6591 حساباً في مارس، و3436 حساباً في فبراير و3082 حساباً في يناير 2023.

واستحوذت شركة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية»- وفق البيانات- على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بواقع 9329 حساباً، ثم «بي أتش أم كابيتال» بنحو 8272 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» بواقع 6877 حساباً، يليه «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 4706 حسابات، و«الدولية للأوراق المالية» 3239 حساباً، و«المشرق للأوراق المالية» 2420 حساباً.

وتعكس أرقام استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة بأسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية، وما توفره من فرص استثمارية، بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.وحققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة تجاوزت 6.55 مليارات درهم محصلة شراء منذ مطلع العام الجاري، وذلك بعد تسجيل مشتريات بقيمة 214.

وسجل سوق أبوظبي أعلى قيمة صافي شراء، منذ بداية العام الجاري، خلال فبراير الماضي بنحو 2.3 مليار درهم، ونحو 100.3 مليون درهم في يناير، و1.02 مليار درهم في مارس، و587.1 مليون درهم في أبريل، و566.7 مليون درهم في مايو، و680 مليون درهم في يونيو، و759.8 مليون درهم في يوليو، و187.04 مليون درهم في أغسطس، و326.8 مليون درهم في سبتمبر، و132.46 مليون درهم في أكتوبر.وفي سوق دبي المالي حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 1.02 مليار درهم، منذ بداية العام الجاري بعد مشتريات بقيمة 42.

