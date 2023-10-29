4 مفارقات في ليلة «استعادة الصدارة»   

حفلت مباراة العين والإمارات بالجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بفوز العين 3 - 1 واسترداد الصدارة برصيد 15 نقطة، بالمشاهد والمفارقات المدهشة ويسلط «البيان» الضوء على أربع منها.

شهدت المباراة ركلتا جزاء للإمارات انبرى لهما أنيستا فسجل الأولى وأهدر الثانية، بسبب يقظة وخبرة الحارس الدولي خالد عيسى، الذي طار للكرة في الزاوية اليمني وأبعدها، الأمر الذي نال من عزيمة لاعبي الإمارات، وبالمقابل ضاعف الجرعات المعنوية للعيناوية فحافظوا على تقدمهم حتى النهاية.

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