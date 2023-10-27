4 مباريات تدشن الجولة السابعة لـ «الهواة» اليوم

تشهد مواجهات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» 4 مباريات، اليوم، ويدافع العروبة متصدر الترتيب برصيد 16 نقطة عن صدارته، عندما يحل ضيفاً على الذيد، وكان العروبة تعادل في اللقاء الماضي أمام دبا الفجيرة، وهو التعادل الأول للفريق بالدوري، ويحتل الذيد المركز العاشر برصيد 7 نقاط.

وفي اللقاء الثاني يرحل الظفرة الوصيف برصيد 14 نقطة، للقاء الفجيرة صاحب المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، والذي لم يحقق الفوز طوال الجولات الأربع الماضية، ويمثل اللقاء المواجهة الأولى للمدربين اللذين أشرفا على فريق حتا خلال الموسم الماضي، وهم الدكتور عبد الله مسفر، الذي قاد «الإعصار» للصعود لدوري المحترفين المدير الفني الحالي للظفرة والصربي ماركوف، الذي حل بديلاً عن مسفر في حتا، لكنه لم ينجح في مشواره مع «الإعصار»، ليتولى تدريب فريق الفجيرة خلفاً للمقال محمد الحوسني.

ويستقبل دبا الفجيرة بملعب تحفة النواخذة فريق غلف يونايتد في مهمة تبدو سهلة على الورق لمصلحة دبا، لكن الفريق الزائر يقدم موسماً مميزاً، بعد أن وصل بنقاطه إلى 7 في المركز العاشر مناصفة مع الذيد، فيما يحتل دبا المركز السادس برصيد 8 نقاط. وفي اللقاء الرابعيستقبل الرمس الجريح وصاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط ضيفه غلف اف سي الخامس عشر، برصيد 4 نقاط. وتقام غدٍ 4 مباريات تجمع دبا الحصن مع العربي في قمة الجولة ، ويستقبل مصفوت فريق الجزيرة الحمراء، ويلعب مسافي مع الحمرية، وسيتي مع التعاون. headtopics.com

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