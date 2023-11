4 سيناريوهات لمستقبل تجارة الطاقة | صحيفة الخليج

ويأتي نشر هذا التقرير قبل انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، الذي تستضيفه دبي خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، ويعد مساهمة قيِّمة من المركز في الوقت المناسب حول الدور المحوري لصناعة الطاقة في عالم اليوم، لما يقدمه من تحليلات شاملة لمشهد الطاقة العالمي وعملية انتقال الطاقة والفرص والتحديات المتزايدة على امتداد سلسلة توريد الطاقة.

يركز التقرير على منطقة الشرق الأوسط والإمارات خصوصاً، ويسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المنطقة والتي تمكنها من تعزيز دورها في سوق الطاقة العالمي من خلال ما لديها من قدرات قوية في مجالات التنقيب، وما تشهده من توسعات ملحوظة في قدراتها الإنتاجية، خاصةً في الإمارات والسعودية، فضلاً عن زيادة الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال وسط الاهتمام المتزايد بالإمدادات الخليجية، بجانب جاذبية المنطقة القوية للاستثمار الأجنبي خاصة الإمارات.

وعلى نطاق عالمي أوسع، يحدد التقرير أربعة مسارات رئيسية لسيناريوهات انتقال الطاقة مع نسبة احتمال حدوث كل منها، وهي التسارع (47٪) والتعزيز (30٪) والارتفاع الحاد (19٪) وصافي الانبعاثات الصفري (4٪). وبجمع هذه السيناريوهات مع بعضها، وتحليلها يتشكل فهمٌ أشمل وصورة أوضح للتوقعات المستقبلية والنتائج المحتملة في مسيرة انتقال الطاقة.

إعادة تصور سلسلة التوريد التقليدية - يجب على الشركات تطوير فهم أعمق لكيفية تأثير المشهد الجيوسياسي والجيو اقتصادي المتغير على سلاسل توريد الطاقة التقليدية والجهود المبذولة للتحضير، لانتقال الطاقة من أجل تحديد التحديات والحد من المخاطر.

ضمان أمن إمدادات الطاقة - يجب على الحكومات الحرص على محفظة متنوعة من مصادر الطاقة من أجل امتلاك المرونة اللازمة ضد انقطاع الإمدادات والتقلبات في توليد الطاقة المتجددة.

