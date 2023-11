4 سيناريوهات «قاتمة» أمام إسرائيل في غزة

وقد حددت مجلة «تايم» المقاربات الأربع المحتملة لإسرائيل تجاه غزة، بناء على آراء خبراء يقولون، إن كلاً منها لها تحدياتها الخطرة الخاصة بها. ويقول ميلشتاين: «جميعها سيئة، ولا يوجد بديل جيد».أسقطت إسرائيل نحو 12 ألف طن من المتفجرات على غزة، حتى الآن. وبحسب ما ورد، فقد قتلت العديد من كبار قادة «حماس»، لكن أغلبية الضحايا كانوا من النساء والأطفال.

وكتب أليكس بليتساس من مركز أبحاث المجلس الأطلسي: «من المرجح أن يكون الرهائن متفرقين»، موضحاً: «نظراً إلى الافتقار إلى دعم الإخلاء الطبي أو القدرة على إدخال قوات الرد السريع بسهولة، لدعم العمليات على الأرض دون وجود قوة برية أكبر، سيكون من الصعب القيام بمهام إنقاذ سرية متزامنة للرهائن في مواقع متعددة في جميع أنحاء غزة».

وفي المقابل لا يتفق مدير برنامج فلسطين والشؤون الإسرائيلية الفلسطينية في معهد الشرق الأوسط، خالد الجندي، مع هذا الرأي. ويقول إنه على المدى الطويل، كلما زاد العنف الذي يتعرض له السكان الفلسطينيون، كلما أصبح أمن إسرائيل أسوأ، لأن الفلسطينيين سيكونون أكثر استعداداً لدعم جماعات مثل «حماس». ويقول الجندي: «لا أحد يفكر في التداعيات طويلة المدى لصدمة الأجيال التي يتم خلقها».

وقد أدت الغارات الجوية المستمرة إلى تصلب المواقف الفلسطينية تجاه إسرائيل، بطرق يمكن أن تزيد تعقيد الاحتلال إذا طال أمده. ويقول الجندي: «لا يوجد أحد في غزة يلوم (حماس) على قصف إسرائيل لمبنى سكنه. وهم لا يلومون (حماس) على ذلك، وإنهم يُلقون اللوم على الأشخاص الذين ضغطوا على الزناد، أي إسرائيل».وفي هذا السيناريو ستسعى إسرائيل إلى تدمير «حماس»، لكنها ستمتنع عن التورط في العمل الفوضوي المتمثل في حكم غزة.

