4 سباقات في الدورة الثامنة لبطولة السلم للدراجات الهوائية

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، وتعتبر الحدث الأكبر من نوعه في العالم على صعيد سباقات الدراجات للهواة من حيث مستويات المشاركين والجوائز المقدمة والتنوع في السباقات.

جاء ذلك في الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة عمير بن جمعة الفلاسي الرئيس التنفيذي لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – المشتريات والتمويل، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بحضور أعضاء اللجنة العليا وأعضاء اللجان الفرعية: محمد عبد الله الموسى، ماجد عبد الرحمن البستكي، رامي بسام النابلسي، حشر بن صبيح الفلاسي، جاسم محمد الجسمي، راشد بن مجرن، عبد الله بن عبود، ورزاز علي.

وتوجه عمير بن جمعة الفلاسي، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على دعم سموه اللامحدود للحدث، وتوجيهاته الأبوية باستمرارية تنظيم البطولة والعمل المستمر على تطويرها في كل نسخة على مستوى تنوع السباقات واستقطاب أقوى المشاركين لتحقيق أهداف البطولة في تطوير رياضة الدراجات الهوائية وزيادة خبرة الدرّاجين وكذلك نشر ممارسة هذه الرياضة ذات الفوائد الكبيرة على صحة وحيوية ممارسيها، والاستفادة المثلى من المرافق التي وفرتها الحكومة الرشيدة لممارسة رياضة الدراجات في جميع... headtopics.com

واعتمدت اللجنة المنظمة العليا، إقامة 4 سباقات للموسم الثامن، تقام خلال الفترة من 5 ديسمبر 2023 إلى 24 فبراير 2024، وهي: سباق الهواة الإماراتيين الرجال، سباق النخبة الرجال، السباق الصحراوي المفتوح، وسباق السيدات، والتي سيتم لاحقاً الإعلان عن مواعيدها واللوائح الفنية الخاصة بها.

واستعرضت اللجنة خطة العمل من حيث تطبيق أفضل الممارسات التنظيمية والوصول إلى جميع ممارسي رياضة الدراجات الهوائية وتسهيل إجراءات تسجيلهم للمشاركة في كل سباق على غرار السنوات الماضية، وبما يساهم في تحفيز المشاركين على الاستعداد الأمثل للبطولة ورفع قوة التنافس في ظل التطور المستمر الذي شهدناه في كل نسخة مع التحضيرات للفرق والدراجين للتواجد على منصة التتويج. headtopics.com

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