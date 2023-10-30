4 أيام مهلة من بلدية الشارقة لمالكي المركبات والآليات والدراجات المحجوزة

تدعو بلدية مدينة الشارقة مالكي المركبات والآليات والدراجات النارية والعادية المحجوزة لديها، إلى ضرورة مراجعة إدارة الرقابة والتفتيش بالصناعية الخامسة خلال 4 أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان، حتى لا تضطر البلدية إلى بيعها بالمزاد العلني بعد انقضاء المهلة بتاريخ 02112023.

تدعو بلدية مدينة الشارقة مالكي المركبات والآليات والدراجات النارية والعادية المحجوزة لديها، إلى ضرورة مراجعة إدارة الرقابة والتفتيش بالصناعية الخامسة خلال 4 أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان، حتى لا تضطر البلدية إلى بيعها بالمزاد العلني بعد انقضاء المهلة بتاريخ 02112023.

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«الشرتا» تفوز بكأس حاكم الشارقة لسباقات الهجنبرعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تواصلت فعاليات مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن النسخة الثانية... اقرأ أكثر ⮕

بمشاركة 106دول.. مؤتمر الناشرين ينطلق الأحد بالشارقةتنطلق الأحد في الشارقة فعاليات الدورة الـ13 من مؤتمر الناشرين التي تجمع نخبة من خبراء صناعة النشر العالمية والوكلاء الأدبيين وقادة الفكر من 106 دول وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاريrn اقرأ أكثر ⮕

بمشاركة 106دول .. 'مؤتمر الناشرين' ينطلق غداً بالشارقةالشارقة في 28 أكتوبر / وام / تنطلق غدا في الشارقة فعاليات الدورة الـ13 من 'مؤتمر للناشرين' التي تجمع نخبة من خبراء صناعة النشر العالمية والوكلاء الأدبيين وقادة الفكر من 106 دول وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري، وذلك قبيل انطلاق الدورة الـ42 لـ'معرض الشارقة الدولي للكتاب' التي تقام في 'مركز إكسبو الشارقة تحت شعار 'نتحدث كتباً'. اقرأ أكثر ⮕

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«روّاد» تموّل ستة مشاريع بـ 2.32 مليون درهم في الربع الثالثشهد الربع الثالث من عام 2023 انضمام 69 مشروعاً جديداً إلى عضوية مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»... اقرأ أكثر ⮕