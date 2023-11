387.6 مليون درهم صافي أرباح حديد الإمارات أركان خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023

وفي إطار النتائج التشغيلية للفترة ذاتها، تم تسليم الشحنة الأولى من منتج U-pile 25 مما يرسخ مكانة المجموعة باعتبارها المصنع الوحيد في المنطقة للألواح الارتكازية المدرفلة على الساخن، ويوفر ذلك فرصة مهمة لاستقطاب عملاء جدد من قطاعات الإنشاءات البحرية والمدنية، وزيادة الحصة السوقية للمجموعة، ورفد القطاع بمنتجات مميزة منخفضة الكربون.

