38 مؤسسة تطرح مئات الوظائف لاستقطاب طلبة «أبوظبي المهني»

وقال الدكتور الحمادي، خلال الجلسة الافتتاحية، إن المؤسسات الحكومية والصناعية المشاركة تقدم مئات الفرص الوظيفية المتخصصة، وتتنافس لاستقطاب طلبة «أبوظبي المهني» وتوظيفهم لديها فور التخرج، ما يشير الى مدى نجاح إستراتيجية «أبوظبي التقني» في تمكين مؤسساته الجامعية والمدرسية والتدريبية، ومنها معهد أبوظبي المهني، من طرح أحدث البرامج الهندسية والتكنولوجية والمهنية التي تلبي متطلبات الحصول على وظائف المستقبل في القطاع الحكومي والخاص على السواء.

وأوضح أن «ملتقى التلمذة المهنية والتوطين» ومعرض التوظيف المصاحب للملتقى، يجمع مسؤولي الشركات والمؤسسات، بالطلبة وأبناء المجتمع، ليستعرضوا أمامهم الفرص الوظيفية المتاحة حالياً ومستقبلاً، بما يمنح الطلبة وأولياء الأمور الرؤية الحقيقية لاستشراف وظائف المستقبل، والتخصصات التي عليهم الالتحاق بها لضمان التوافق مع متطلبات سوق العمل و التوظيف فور التخرج.

واختتم كلمته قائلاً «نحن نتبنى نهجاً مبتكراً في التعليم المهني، حيث يستفيد الطلبة من نظام التلمذة المهنية الذي يمكّنهم من اكتساب المهارات اللازمة أثناء التدريب العملي مع الشركات الرائدة في مجالاتها، ومن ثم فإن برامجنا المهنية المتنوعة، تقوم على المهارات الوظيفية الفعّالة لدى الشركاء الصناعيين، بما يتيح للطلبة فرصاً حقيقية للتعلم والتدريب في بيئة العمل الفعلية في سوق العمل».

وأكد الدكتور غسان فراشة، المدير الأكاديمي في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، خلال جلسات العمل، أهمية الملتقى في تعزيز الفهم المتبادل والتواصل بين المعهد ومختلف القطاعات بما يتوافق مع استراتيجية إمارة أبوظبي بتطوير الكوادر الوطنية المؤهلة لسوق العمل.

