350 قائداً ورجل أعمال بمنتدى «الطريق إلى كوب 28»

اجتمع في دبي أكثر من 350 قائداً ورائد أعمال ومسؤولاً حكومياً بمنتدى «الطريق إلى كوب 28»، الذي نظم بالتعاون مع 27 فرعاً لمنظمة الرؤساء الشباب YPO في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهدف إلى حشد الجهود وتحفيز العمل الجماعي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص الإقليمي في إدارة تغير المناخ، وذلك تمهيداً لمؤتمر الأطراف «كوب 28» ومنتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية المقرر انعقاده في 1 و2 ديسمبر المقبل.

كما حضر الفعالية اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وخلفان بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، ومحمد علي بن راشد لوتاه مدير عام غرف دبي، وغيرهم من المسؤولين.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر: «لن ننتصر في معركتنا ضد تغير المناخ إن تركنا المسؤولية كاملة على عاتق الحكومات والمجتمع المدني وحدهم، فتحول الطاقة العادل والمسؤول هدفٌ يتطلب استثمارات ضخمة من القطاع الخاص ليصبح حقيقةً ملموسة، لذا، يتعين على الأعمال أن تتعاون بفعالية مع الحكومات والمجتمع المدني لضمان توفير الظروف المواتية لضخ الاستثمارات الخاصة من أجل تحقيق التحول المنشود». headtopics.com

وقال بدر جعفر «اعتدنا لفترة طويلة أن نسمع رواية المناخ من منظور محدود، يضع النشطاء في خانة الأبطال والرأسمالية في خانة الأشرار، ولتصحيح هذا المنظور، دعت رئاسة كوب 28 إلى نموذج جديد يقوم على التغيير الفعال بالديناميكية ورأس المال وشبكات العمل التي توفرها الأعمال التجارية والخيرية، وهذا ما نحتاجه بالفعل لنحقق أهداف إدارة المناخ وحماية الطبيعة.

من جانبه، أفاد مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي هلال سعيد المري بأنه مع اقتراب موعد انعقاد هذا المؤتمر العالمي المهم، نأمل أن تكون البنية التحتية والخدمات التي تتميز فيها إمارة دبي دوناً عن غيرها، منصةً جامعة للأوطان والشبكات للتحاور وتشارك الحلول وتعزيز العمل المناخي، فدولة الإمارات العربية المتحدة هي منارةٌ للابتكار ومنبرٌ للتعاون. headtopics.com

اقرأ أكثر:

AlBayanNews »

«الطريق إلى كوب28» يناقش الجهود المناخية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيااجتمع أكثر من 350 قائداً ورائد أعمال ومسؤولاً حكومياً في منتدى «الطريق إلى كوب28»، الذي نظم بالتعاون مع 27 فرعاً لمنظمة اقرأ أكثر ⮕

«مجموعة الفطيم» شريك استراتيجي للنقل الكهربائي في «كوب 28»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

خلال منتدى 'الطريق إلى COP28'.. قادة ورواد أعمال يناقشون الجهود المناخية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيادبي في 27 أكتوبر / وام / اجتمع أكثر من 350 من قادة ورواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين في منتدى “الطريق إلى” cop28'، الذي عقد في دبي بالتعاون مع 27 فرعاً لمنظمة الرؤساء الشباب YPO في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف تحفيز الجهود وتعزيز العمل الجماعي ومساهمة القطاع الخاص الإقليمي في مواجهة تغير المناخ، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق... اقرأ أكثر ⮕

«طرق دبي» تنفذ أعمال صيانة لــ68 ألف لوحة مرورية وإرشادية في الإمارةنفذت هيئة الطرق والمواصلات أعمال صيانة... اقرأ أكثر ⮕

ثاني الزيودي ينقل تحيات القيادة الرشيدة إلى رئيس وزراء جورجيا ويلتقي وزراء مشاركين بمنتدى طريق الحرير في تبليسي- الإمارات وجورجيا تبحثان سبل تحفيز النمو الاقتصادي المشترك تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.- التجارة غير النفطية بين الإمارات وجورجيا تواصل مسارها الصاعد في النصف الأول 2023 مسجلةً 225 مليون دولار بنمو 27.9%- الزيودي يعقد اجتماعات ثنائية مع وزراء من جورجيا وصربيا والمجر لتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك . اقرأ أكثر ⮕

الشتاء قادم.. إياك خلط تطعيمات كورونا والإنفلونزاالشتاء قادم في الطريق، وهو موسم لانتشار الفيروسات.إلا أن دراسة جديدة كشفت خبراً غير سار، حيث أظهرت أن تلقي لقاحيْ فايزر وموديرنا المضادين لكورونا، بالتزامن اقرأ أكثر ⮕