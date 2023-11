306 مليارات درهم مبيعات عقارات دبي منذ بداية العام

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز قيمة العقارات المبيعة في دبي على الإطلاق الـ300 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعاً بنسبة 15% عن كامل مبيعات العام الماضي بقيمة 265.6 مليار درهم. وعلى صعيد الأداء الشهري، ارتفعت قيمة المبيعات العقارية في أكتوبر الماضي، على أساس سنوي بنسبة 15% إلى 29 مليار درهم، مقارنة بنحو 25.3 مليار درهم للشهر ذاته من عام 2022، الأمر الذي يجعلها أفضل مبيعات لشهر أكتوبر على الإطلاق.

ووفقاً للبيانات الأخيرة، فإنه من المتوقع أن تكسر المبيعات العقارية في دبي حاجز 350 مليار درهم بنهاية العام الجاري، ما سيعتبر رقماً تاريخياً جديداً مدعوماً بجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، ومكانتها العالمية بين أفضل المدن للعيش والعمل والاستثمار، بحسب تقديرات الخبراء والمحللين.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، إن «السوق العقارية تواصل تسجيل مستويات قياسية شهراً تلو آخر، ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم لفترة مقبلة»، موضحاً أن «الانتعاش جاء بدعم مباشر من استمرار الزيادة الكبيرة في عدد القادمين إلى دبي من أصحاب الملاءة المالية العالية، وتزايد جاذبية الإمارة وجهة عالمية للعيش والعمل والسياحة، لتشهد سوق العقارات في دبي ازدهاراً غير مسبوق».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «الأندلس كورت يارد» للتطوير العقاري، صالح طباخ، إن «سوق العقارات في دبي لا تزدهر فحسب، بل تتفوق باستمرار على العديد من الأسواق الدولية الكبرى، وتواصل تسجيل مبيعات عقارية قياسية، مستفيدة من العوامل الاقتصادية الداخلية أو الخارجية على حد سواء». وذكر أن «سوق دبي العقارية تُعدّ أفضل الأسواق التي استفادت من تفاقم الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والعالم جرّاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا».

