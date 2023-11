3000 درهم غرامة على رجل ضرب زوجته

من جهته، أنكر المدعى عليه بمذكرة جوابية بوساطة محاميه واقعة الضرب، بالإضافة إلى عدم جواز طلب الحكم بزيادة النفقة للزوجة أو الأولاد، لعدم مرور سنة على آخر تحديد طبقاً لمقتضيات المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية من صدور الحكم فيها، وقال، إنه ليس بمقدوره رفع مبلغ النفقات، لأن راتبه مقسم بين النفقة وأقساط دين وبدل تقاعد وبدل سكن، ويقوم بإنفاق ما تبقى منه على أسرته الثانية، كما أن طلب تطليقها للضرر واستمرار الشقاق هو غير قائم على أسباب، بل جاءت خالية من البينة الشرعية، وطلب رفض الدعوى.

وقضت المحكمة بتطليق المدعية من زوجها المدعى عليه طلاقاً بائناً للشقاق بينهما، والحكم للمدعية بمؤخر صداقها وأجرة حضانتها لأبنائها 500 درهم لكل واحد إلى حين بلوغهم 18 سنة من عمرهم والاستمرار في توفير سكن حضانة الأبناء وحضانتهم بمقر سكن الزوجية أو سكن آخر يكون ملائماً ومفروشاً ومجهزاً بالماء والكهرباء والإنترنت والغاز، كما قضت بتسليم المدعية بطاقة الهوية الأصلية للأبناء، وصور طبق الأصل من جواز سفرهم، ومن خلاصة القيد، وشهادة ميلادهم.

