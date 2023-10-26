300 مزايد على 77 سيارة متنوعة بسوق رأس الخور

، وذلك احتفاء بمرور 20 عاماً على تأسيسها، نجاحاً لافتاً، مع تمكن المزاد من استقطاب أكثر من 300 مزايد من الشركات والتجار والأفراد من مختلف الجنسيات، فيما تواصل الشركة تنظيم عدد من المزادات الإلكترونية، حيث يتضمن كل مزاد أكثر من ٣٠٠ سيارة يومياً وعلى مدار خمسة أيام أسبوعياً، وتقدم سيارات من طرازات متنوعة ومتعددة الاستخدامات، ويمكن للراغبين المزايدة عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للشركة.

وأعرب عمر مطر المناعي المدير التنفيذي ل «الإمارات للمزادات» عن شكره وتقديره لجميع المشاركين من الأفراد والشركات، والمنافسة والتفاعل الإيجابي من المزايدين، وهو ما يؤكد النجاح الذي حققه المزاد ليشكل إضافة نوعية لسجل نجاحات الشركة التي عززت مكانتها الرائدة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذا النجاح يعكس الالتزام بأعلى المعايير العالمية في خدمة العملاء وتنويع خيارات المزادات بما يحقق الرضا والسعادة للجمهور ويلبي توقعات الشركاء، وأشاد عدد من...

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'الإمارات للمزادات' تستقطب أكثر من 300 مزايد في المزاد العلني على 77 مركبةدبي في 26 أكتوبر / وام / سجل المزاد العلني الذي نظمته شركة الإمارات للمزادات مساء أمس في سوق السيارات برأس الخور بإمارة دبي على 77 سيارة متنوعة احتفاءً بمرور 20 عاماً على تأسيسها نجاحاً لافتاً مع تمكن المزاد من استقطاب أكثر من 300 مزايد من الشركات والتجار والأفراد من مختلف الجنسيات. اقرأ أكثر ⮕

«الإمارات للمزادات» تستقطب أكثر من 300 مزايد في المزاد العلني على 77 مركبةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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