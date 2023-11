30 مليار درهم أرباح بنوك دبي بارتفاع 75.4% خلال 9 أشهر

وحقق الإمارات الإسلامي أعلى ربح له على الإطلاق خلال 9 أشهر، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 56% لتصل إلى 1.65 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023.نمت الأرباح الصافية لـ«المشرق» بنسبة 122% إلى 5.8 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولي من العام الجاري، مع الأداء التشغيلي القوي وإدارة التكلفة والقدرات الحكيمة لإدارة المخاطر، بينما سجل صافي الدخل من الفوائد نمواً بنسبة 82%، مستفيداً من نمو الميزانية العمومية وبيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

ارتفع صافي أرباح بنوك دبي إلى 30 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري، بنمو 75.2%، مقارنة

ارتفع صافي أرباح بنوك دبي إلى 30 مليار درهم خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري، بنمو 75.2%، مقارنة

4.8 مليار درهم أرباح بنك دبي الإسلامي في 9 أشهر بارتفاع 18%

أعلن بنك دبي الإسلامي، عن نتائج مالية قياسية حيث سجل صافي الأرباح نموا 17.6% على أساس سنوي ليصل إلى 4,8 مليار درهم في 9 أشهر المنتهية في سبتمبر/ أيلول 2023...

20% نمو أرباح 'تيكوم' خلال 9 أشهر وارتفاع الإيرادات إلى 1.6 مليار درهم

429.67 مليار درهم قيمة 116 ألف تصــرف عقـاري في دبي خلال 9 أشهر

