3 ميداليات لمنتخب «المواي تاي» في «دورة الرياض للألعاب القتالية»

وقال عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي لـ«المواي تاي» رئيس اتحاد الإمارات، في تصريح صحافي: «نفخر بالانجازات المهمة التي حققها أبطال المنتخب في دورة الألعاب العالمية القتالية، التي أقيمت في الرياض، ودورها الإيجابي في تعزيز الإضافة المهمة لمسيرة إنجازات (مواي تاي) الإمارات في المحافل والاستحقاقات العالمية الكبرى، ما يؤكد المكانة المميزة التي قطعتها اللعبة، ودور البرامج والخطط الداعمة لفرص تطوير المواهب وإعدادهم للمشاركة بالطريقة الأفضل في البطولات والدورات...

WAMNEWS: 'المواي تاي' يحرز 3 ميداليات في 'الألعاب العالمية القتالية' بالسعوديةالرياض في الأول من نوفمبر / وام / أحرز منتخب 'المواي تاي' 3 ميداليات (ذهبية واحدة وبرونزيتان) في ختام مشاركته بدورة الألعاب العالمية القتالية بالسعودية، التي أقيمت بمشاركة 2500 رياضي وإداري يمثلون أكثر من 80 دولة.وفاز اللاعب محمد تويزي بذهبية 'وزن 57 كجم'، وإلياس حبيب ببرونزية 'وزن 81 كجم'، ومحمد مرضي ببرونزية 'وزن 67 كجم'.

