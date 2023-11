3 ميداليات للمواي تاي في «عالمية الرياض»

وقال عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ: «نفخر بالإنجازات المهمة التي حققها أبطال المنتخب الوطني في دورة الألعاب العالمية القتالية في الرياض، ودورها الإيجابي في تعزيز الإضافة المهمة لمسيرة إنجازات مواي تاي الإمارات في المحافل والاستحقاقات العالمية الكبرى، ما يؤكد المكانة المميزة التي قطعتها قاعدة اللعبة ودور البرامج والخطط الداعمة لفرص تطوير المواهب وإعدادهم للمشاركة بالطريقة الأفضل في البطولات والدورات العالمية».

وأضاف: «نهنئ أبطال المنتخب والكادر الفني والإداري بمناسبة نجاحات المشاركة في أكبر دورة عالمية للألعاب القتالية، كما نؤكد أن هذه الإنجازات ثمرة دعم واهتمام سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ودوره الريادي الذي ساهم بقيادة اللعبة للمصاف العالمي ولأعلى المراتب في كبرى البطولات الدولية».

واختتم قائلاً: «فخورون بما حققه الأبطال العرب في دورة الألعاب العالمية القتالية وإنجازاتهم المشرفة للمواي تاي العربي، الأمر الذي أكد حضورهم المميز والتطور الكبير الذي تشهده الاتحادات العربية ومشاركاتها الدولية التي تمثل مكسباً كبيراً لرياضة المواي تاي على الصعيد العربي».

من جانبه، أعرب طارق محمد المهيري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ عن فخره واعتزازه بما حققه نجوم منتخبنا الوطني في ختام مشاركتهم بدورة الألعاب العالمية القتالية، مؤكداً أن المنافسة كانت قوية وشهدت مستويات كبيرة واستطاع لاعبو المنتخب تقديم أداء فني رائع قادهم لتحقيق 3 ميداليات ملونة، مبيناً أن بعثة منتخبنا الوطني نجحت في تحقيق مشاركة إيجابية مهمة في أول ظهور لها في منافسات دورة الألعاب العالمية القتالية.

