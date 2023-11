3 مليارات درهم صافي أرباح «إي آند» في الربع الثالث

ووفقاً لأسعار الصرف الثابتة، ارتفعت الإيرادات الموحّدة بنسبة 8%، فيما نمت نسبة الأرباح الموحّدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 6.9%، وبهامش أرباح، قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء، بنسبة 51%.

وعلى مستوى قاعدة المشتركين، وصل إجمالي عدد مشتركي «اتصالات من إي آند» في دولة الإمارات إلى 14 مليون مشترك، بزيادة بلغت نسبتها 4.7%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصلت قاعدة مشتركي المجموعة الإجمالية إلى 167 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت نسبتها إلى 3.3%.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إي آند»، حاتم دويدار: «تعكس النتائج المالية القوية التي حققتها (إي آند) في الربع الثالث من هذا العام مرونة الأداء، والتزامها بتقديم خدمات ذات قيمة تلبي تطلعات العملاء، وتحقق أهداف المساهمين، وتواصل (إي آند) تركيزها على تبني الابتكار لإثراء حياة العملاء، وصنع أثر إيجابي في المجتمعات التي تعمل بها».

وأضاف: «لقد واصلنا في الربع الثالث من 2023 قيادة التغيير، من خلال أولى خطوات (إي آند) في قطاع التنقّل المستدام، إلى جانب توفير تجربة جديدة وسباقة في خدمة العملاء مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار التزامنا برؤيتنا المتمثلة في السعي المتواصل لتمكين المجتمعات رقمياً».

وتابع دويدار: «تستمرّ (إي آند) في استكشاف مستقبل التكنولوجيا وآفاق الابتكار، مرتكزة على النتائج القوية التي تحققها، التي تُعدّ نقطة انطلاق نحو مستقبل واعد تواصل فيه (إي آند) ريادة المشهد التكنولوجي، وتوفير المزيد من الحلول والخدمات ذات القيمة للعملاء والشركاء».

وأطلقت «إي آند» متجرَ «EASE»، وهو أول متجر ذاتي مدعم بتقنية الذكاء الاصطناعي في قطاع الاتصالات على مستوى العالم، تأكيداً على نهجها في الابتكار، واستخدام أحدث التقنيات لتمكين العملاء من الحصول على تجربة استثنائية سلسة أثناء شراء المنتجات والخدمات، وقدَّمت «إي آند» حلولاً مبتكرة في مجال التنقل في دولة الإمارات، من خلال الإطلاق الأوَّلي لمشروع «Charge&Go» كمنظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات.

