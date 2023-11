296 جواداً تشارك في مهرجان الشارقة للجواد العربي

وثمن سلطان محمد خليفة اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ما جعل مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي، محط أنظار ملاك ومربي الخيل في الدولة، مشيراً إلى أن الاهتمام بالإنتاج المحلي للجواد العربي وتطويره أمر جوهري للمحافظة على الخيل العربية الأصيلة، وضمان تطورها في بيئتها الأم قبل أن تجوب العالم بإنجازاتها المشرفة في المحافل الدولية.

وأكد أن المهرجان أخذ على عاتقه منذ انطلاقته، مهمة دعم وتشجيع وتطوير الإنتاج المحلي وجعل منها هدفاً استراتيجياً للنهوض به؛ إذ بات هذا الإنتاج يتصدر الإحصائيات من حيث المستوى والتوليد والبطولات والإنجازات وألقاب الأفضلية في العالم.

ويقام المهرجان برعاية مجلس الشارقة الرياضي، ومربط البداير للخيول العربية، ومربط دبي للخيول العربية الأصيلة، ومستشفى الشارقة للخيول، وشركة المروان للمقاولات، وقناة الشارقة الرياضية، وفندق سينترو الشارقة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: 296 جوادا تشارك في مهرجان الشارقة للجواد العربيالشارقة في الأول من نوفمبر / وام / تنطلق يوم غد الخميس '2 نوفمبر' فعاليات النسخة الـ 20 من مهرجان الشارقة للجواد العربي- الإنتاج المحلي، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق ويستمر حتى 5 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع المنظمة الأوربية للخيول العربية 'ECAHO'، وجمعية الإمارات للخيول العربية، وبمشاركة 296 جواداً من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات من...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: 296 جواداً في «الشارقة للجواد العربي – الإنتاج المحلي»موقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: الشارقة تحتفي بالشعر في مراكش المغربية والأقصر المصريةالشارقة في 31 أكتوبر / وام / تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والعاهل المغربي الملك محمد السادس تستضيف مدينة مراكش المغربية مهرجان الشعر المغربي الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة بالتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل في المغرب يليه مهرجان الشعر العربي في مدينة الأقصر المصرية حيث سيقام...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ناشرون: معرض الشارقة للكتاب رقم ثقافي صعباكتملت الاستعدادات في مركز إكسبو الشارقة، صباح اليوم الثلاثاء، لاستقبال الدورة ال42 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تعاون بين «اقتصادية وغرفة» الشارقة | صحيفة الخليجاستقبل حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وفداً من غرفة تجارة وصناعة الشارقة برئاسة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: ترايثلون 'أوشيانيك خورفكان' ينطلق 4 نوفمبرالشارقة في 31 أكتوبر / وام / ينظم مجلس الشارقة الرياضي في 4 نوفمبر المقبل ترايثلون 'أوشيانيك خورفكان' بالتعاون مع القدرة للخدمات الرياضية وإتحاد الإمارات للترايثلون وفندق أوشيانيك خورفكان .

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕