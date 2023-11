296 جوادا تشارك في مهرجان الشارقة للجواد العربي

و تنطلق فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الشارقة للجواد العربي الإنتاج المحلي، بالشوط السابع المخصص للمهور بعمر سنة واحدة والمقسم إلى فئتين (أ، ب) بمشاركة 23 من المهور، ثم الشوط الثامن ويضم فئتين (أ، ب) للمهور بعمر سنيتن وبمشاركة 44 من المهور، يليه الشوط التاسع للمهور بعمر ثلاث سنوات ويتضمن فئتين (أ، ب) بمشاركة 24 من المهور.

