2933 استشارة قانونية لرجال الأعمال والمستثمرين في اقتصادية رأس الخيمة

وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة أو عبر الحضور الشخصي، وقام المكتب من خلال «لجنة تظلمات المتعاملين» بالفصل في 2758 تظلم من إجراءات الرقابة والحماية التجارية وتظلمات متنوعة أخرى. أما بالنسبة لعقود الشركات التجارية المصدقة من قبله فقد وصل عددها إلى 486 عقداً يدوياً. كما قام المكتب بالرد بالإفادة على 664 طلباً قضائياً للجهات القضائية المحلية والاتحادية المختلفة، ومعالجة الشكاوى الواردة بنسبة 100%، والتي بلغ إجمالي عددها 86 شكوى.

وأكدت الدائرة حرص المكتب على تعزيز الثقافة القانونية لدى موظفي الدائرة، من خلال تنظيمه لـ 6 ورش توعوية خلال العام المنصرم، ونشر 124 نصيحة قانونية عن طريق منصات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للدائرة، إلى جانب 18 دراسة وبحثاً قانونياً أعدها المكتب خلال الفترة المنصرمة.

وأوضح أحمد المساح، الخبير القانوني بالدائرة، قيام الدائرة بتطبيق معايير الحوكمة في إدارة وممارسة صلاحياتها، ترسيخاً لمبدأ الحيادية والعدل والشفافية تجاه المستثمرين من خلال النظر في تظلمات المتعاملين من الإجراءات الرقابية والغرامات والجزاءات الموقعة على منشآتهم الاقتصادية.

كما تنظر في طلبات الاعتراض على التنازل أو التصرف في الرخص التجارية التي تقدم خلال الموعد المقرر للإعلان، والشكاوى المتعلقة بالاسم التجاري وطلبات التعليق والتجميد للرخص التجارية، بالإضافة إلى إصدار قرارات وتوصيات تسهم في تقديم حلول وسياسات تعالج العقبات والمشكلات الإدارية التي تواجه جمهور المتعاملين.

