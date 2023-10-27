279 بلاغاً تعاملت معها بلدية دبي بشكل فوري

أكدت بلدية دبي جاهزيتها الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار، ضمن خطة استباقية تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع حالات الطوارئ والبلاغات عند حدوثها.

وأعلنت البلدية عن تعاملها الفوري مع 279 بلاغاً تلقتها خلال فترة هطول الأمطار، من خلال فرق طوارئ ميدانية مكونة من 484 مهندساً وفنياً متخصصاً، و1,150 عاملاً مساعداً. وأشارت البلدية إلى استعداد فرق الطوارئ لديها للاستجابة السريعة ومعالجة البلاغات الناتجة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في كافة مناطق إمارة دبي، لضمان الحفاظ على السلامة العامة.

وتابعت: يأتي ذلك وفق خطة عمل استباقية وبرنامج على مدار 24 ساعة، تعزيزاً لمحورها الاستراتيجي في الإدارة المتكاملة لمنظومة شبكات الصرف الصحي وتصريف الأمطار، والتي تُشكل جزءاً رئيسياً من البنية التحتية المتطورة لإمارة دبي، تجعلها إحدى الوجهات الأمثل للعيش والعمل في العالم. headtopics.com

وأفادت بأن شبكات تصريف المياه السطحية والأمطار في دبي تمتد لأكثر من 4,000,000 متر طولي مرتبطةً بأكثر من 72,000 مصرف مياه أمطار و35,000 غرفة تفتيش، تلتقي جميعها في 59 محطة رفع وضخ، لتصل هذه المياه إلى المسطحات المائية عبر 38 مخرجاً نظامياً.

وتضم فرق طوارئ التعامل الميداني مع هطول الأمطار التي خصصتها البلدية، إضافة إلى مواردها البشرية، 15 معدة لتنظيف الخطوط وانسداداتها و7 شاحنات مع رافعة، كما خصصت 49 صهريجاً لنقل المياه و87 مضخة محمولة، و74 مضخة منقولة و63 مركبة نقل مختلفة الأنواع وأكثر من 60 بيك آب وآلية لضخ ومعالجة التجمعات وإزالة الرمال ومختلف أنواع المخلفات، و31 سيارة. headtopics.com

فيما تنتشر 20 مضخة مياه في منطقتي ديرة وبر دبي. ووضعت البلدية جميع فرقها وآلياتها في جاهزية تامة استعداداً للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار في مختلف أنحاء الإمارة. ويأتي ذلك ضمن خطتها السنوية الاستباقية المتكاملة لمواجهة طوارئ موسم هطول الأمطار، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات وفق آلية الاستجابة السريعة والفورية للبلاغات الطارئة والواردة من المتعاملين في الإمارة، مدعومةً ببنيةٍ تحتيةٍ تُعد من الأكثر تقدماً وكفاءةً واستدامةً على مستوى العالم لتصريف مياه الأمطار والمياه السطحية.

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بلدية دبي تؤكد جاهزيتها للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطاردبي في 27 أكتوبر / وام / أكدت بلدية دبي جاهزيتها الكاملة للتعامل مع حالات الطوارئ خلال هطول الأمطار ضمن خطة استباقية تتضمن منظومة متكاملة من الإجراءات وآليات الاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع حالات الطوارئ والبلاغات عند حدوثها. اقرأ أكثر ⮕