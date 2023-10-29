27 مليار جنيه لتمويل 208 آلاف مشروع في مصر

أعلنت وزارة التنمية المحلية في مصر أنه تم تمويل 208 آلاف مشروع، باستثمارات تبلغ 27.2 مليار جنيه، مشيرة إلى أن هذه المشروعات وفرت 1.7 مليون فرصة عمل في جميع محافظات مصر.

وأوضحت الوزارة أن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استعرض تقريراً عن إنجازات هذا المشروع القومي، منذ انطلاقه وحتى شهر أكتوبر الجاري. ولفت إلى اهتمام الوزارة دائماً بالمشروعات الصغيرة، وتعظيم دور الشباب في تنفيذ تلك المشروعات، باعتبارهم الأكثر نشاطاً والأكثر عدداً، من كل فئات المجتمع وقوة اقتصادية هائلة ولابد للمجتمع أن يستغلها في التنمية الشاملة لكافة المجالات المختلفة لضمان النجاح والتقدم وتحقيق الرخاء الاقتصادي.

وقال إنه يجري أيضاً عمل مجموعة من الندوات والبرامج الترويجية الخاصة ب«مشروعك» في كافة المحافظات، والمشاركة وعمل مجموعة من المعارض لتسويق منتجات عملاء «مشروعك» على مستوى الجمهورية. ولفت الى أن «مشروعك» يهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر عن طريق تدريب الشباب على كيفية حل مشكلاتهم، واستغلال مواردهم وخلق «مستثمر صغير جديد»، ومكافحة الهجرة الداخلية وتنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز، فضلاً عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وانتمائهم للوطن، وخفض معدلات البطالة، والقضاء على الفقر وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظات لتمكينهم من المشاركة في سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر... headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

23.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوعدبي في 27 أكتوبر / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 23.3 مليار درهم.وشهدت الدائرة تسجيل 1761 مبايعة بقيمة 6.55 مليار درهم، منها 265 مبايعة للأراضي بقيمة 2.84 مليار درهم و1496 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 3.71 مليار درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 74. اقرأ أكثر ⮕

مصر تضيق الخناق على السوق الموازية للعملة والجنيه يقلص خسائرهكشف متعاملون في سوق الصرف في مصر، أن الفترة الماضية شهدت اختفاء عدد كبير من كبار التجار والمضاربين في السوق الموازية للعملة في مصر.وأوضحوا، أن هذا الاختفاء اقرأ أكثر ⮕

موسكو تحذر بشأن أصولها المجمدة في أوروبا: «سنصادر أموالكم»قال حليف بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، إن روسيا ستصادر أصولاً مملوكة لدول في الاتحاد الأوروبي تعدها غير صديقة إذا «سرق» التكتل أموالاً روسية مجمدة في مسعى لتمويل أوكرانيا... اقرأ أكثر ⮕

أرباح «إيني» الإيطالية الفصلية تتراجع 67% إلى ملياري دولارأعلنت مجموعة «إيني» الإيطالية العملاقة للطاقة، الجمعة، تراجع صافي أرباحها بنسبة 67% إلى 1.91 مليار يورو ( 2.02 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2023، على خلفية تراجع أسعار النفط والغاز... اقرأ أكثر ⮕

بالأرقام.. تفاصيل انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزةباتت المنظومة الصحية في قطاع غزة في حكم المنهارة، كما أن أرواح آلاف الجرحى والمرضى الذين يتلقون العلاج في المستشفيات أصبحت في خطر، منذ اندلاع الصراع مع... اقرأ أكثر ⮕

تظاهرات في الضفة الغربية ودول عربية دعماً لغزةتظاهر آلاف الأشخاص الجمعة في الضفة الغربية ودول عربية عدة دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي كثيف منذ اقرأ أكثر ⮕