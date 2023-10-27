260 محامياً في بريطانيا يحذرون سوناك من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غزة

أرسل مئات المحامين، المقيمين في المملكة المتحدة، خطابا مفتوحا لرئيس الوزراء لاتخاذ إجراء بشكل عاجل، محذرين من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي يتم ارتكابها في غزة.

ويطالب الخطاب، الصادر عن 260 محاميا، والموجه لرئيس الوزراء، ريشي سوناك ووزير الخارجية، جيمس كليفرلي ووزير الدفاع، جرانت شابس، حكومة المملكة المتحدة بـ"العمل بشكل عاجل لتنفيذ التزاماتها القانونية الدولية" فيما يتعلق بالصراع بين إسرائيل وحركة "حماس، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا" اليوم الجمعة.

ويطالب الخطاب الحكومة الامتثال بالالتزامات القانونية للمملكة المتحدة بشأن الحرب في غزة، وطالب لندن المتحدة بـ"ممارسة نفوذها للضغط من أجل وقف إطلاق النار للسماح بالمعونات بالدخول إلى غزة". ويطالب المحامون الحكومة أيضا بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، حيث إنه يمكن استخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني. headtopics.com

وأضاف الخطاب: " نتحرك للتدخل، نظرا لأنه في منطقة اعتادت بالفعل المعاناة الواسعة، فإن القتل وغير ذلك من الأضرار التي لحقت بالأفراد والأسر والمجتمعات بأسرها، في الأيام الـ20 الماضية، مروعة حقا".

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