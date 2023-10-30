25 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع

427 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.778 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و648.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.55 مليار درهم موزعة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي و480.9 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 454.8 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 22.1 ألف صفقة. وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" بنسبة 0.52% أو ما يعادل 48.5 نقطة ليغلق عند 9285.

واستحوذ "العالمية القابضة" على النصيب الأكبر من التداولات بنحو 212.9 مليون درهم ليغلق عند 399.5 درهم، تلاه "الواحة كابيتال" بنحو 129.8 مليون درهم بعد أن شهد تنفيذ 6 صفقات كبيرة وأقفل عند 1.79 درهم، ثم "الفا ظبي" جاذباً 109.8 مليون درهم ووصل إلى 18.88 درهم. وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 1.38% أو ما يعادل 200 نقطة ليغلق عند 3838.76 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم قطاع العقار بنسبة 2.22% والصناعة 1.9% والمالية 1.57%.

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