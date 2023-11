25 قطعة أثرية في «القاهرة الطولونية»

ويضم المعرض ٢٥ قطعة، ما بين أرشيفية وأثرية تحكي قصصاً عن مدينة القاهرة على مر العصور. وتتضمن المعروضات مساقط للقاهرة الطولونية، وخريطة من ورق «الكلك» للقاهرة الطولونية، والحجج الأصلية لمنزلي آمنة بنت سالم ومنزل الكريتلية، ولوحات المستشرقين عن أماكن مختلفة بالقاهرة، ومجموعة من مفاتيح المنازل، ومجموعة من الكتب عن القاهرة في فترات مختلفة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: ضبط 113 قطعة أثرية قبل تهريبها خارج مصرقالت وزارة السياحة والآثار المصرية، إن الإدارة المركزية للمنافذ والموانئ الأثرية ضبطت 113 قطعة أثرية قبل تهريبها خارج مصر.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أسلحة توت عنخ آمون في معرض بالقاهرة | صحيفة الخليجينظم متحف الشرطة القومي، بقلعة صلاح الدين الأيوبي في القاهرة، معرضاً أثرياً لمدة شهر...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: نقابة عمال صناعة السيارات في أمريكا تنهي إضرابها بزيادة 25% في الأجورموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 10 منتخبات في «عربية السلة 25» بالقاهرةارتفع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة العربية الخامسة والعشرين المقرر إقامتها في القاهرة من 26 ديسمبر القادم

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: كولر يؤكد عودة إمام عاشور أمام صن داونزتحدث مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن استعدادات فريقه لمباراة صن داونز المقررة الأربعاء في إياب نصف نهائي السوبر الإفريقي باستاد القاهرة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: سرديات كورية بطعم الحياة | صحيفة الخليجكنت محظوظاً بالحصول على ملخصات ملمومة وحيوية لعدد من الروايات الكورية الجنوبية صادرة عن دار «صفصافة» في القاهرة للناشر

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕