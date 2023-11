24 ألف درهم تحرم «عمر» و«جنى» استكمال التعليم

وروى (أبوعمر)، لـ«الإمارات اليوم»، أنه يعمل في الدولة منذ 20 عاماً، في قطاعات خاصة بمختلف إمارات الدولة، وكان يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 4000 درهم، وكانت حياته المادية والمعنوية مستقرة للغاية. وتابع: «حاولت دائماً الوقوف إلى جانب (عمر وجنى) لاستكمال دراستيهما كبقية أقرانهما، وكنت أرى ثمار تعبي وسعيي في العمل، من خلال تحقيقهما أعلى الدرجات في صفيهما الدراسيين، إذ تميزا بتفوقهما واجتهادهما المستمر، لكنني أقف اليوم عاجزاً عن دفع رسوم دراستهما».

وأكمل: «كبر الولدان وازدادت المسؤوليات على عاتقي، ووجدت نفسي غير قادر على تحقيق التوازن الأسري، وأصبح راتبي الشهري بالكاد يلبي احتياجات أفراد الأسرة المكونة من أربعة أبناء وزوجة (ربة منزل). وأضاف: «في أكتوبر من عام 2021، أخبرتني جهة عملي بأنها ستقوم بتقليص رواتب العاملين فيها ليصل راتبي إلى 3500 درهم، وبدأت الديون تلاحقني، وأصبحت غير قادر على توفير ولو جزء بسيط من الرسوم الدراسية لابني (عمر - 8 سنوات)، الذي يدرس في الصف الثالث الابتدائي، و(جنى - 13 عاماً) التي تدرس في الصف التاسع».

وأكد الأب أنه في الوقت الحالي لا يستطيع تدبير ولو جزء بسيط من قيمة المتأخرات الدراسية، ويخشى أن يتوقف ابناه (عمر وجنى) عن استكمال دراستيهما، متمنياً أن تمتد إليه أيادي أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، لمساعدته في تدبير 24 ألف درهم، حتى يتمكن من مواصلة تعليمهما في ظل الظروف الحياتية الصعبة التي يمر بها. ويناشد (أبوعمر) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مساعدته في مد يد العون لسداد الرسوم الدراسية، ليتمكن ولداه من استكمال مشوارهما التعليمي.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: EMARATALYOUM »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EMARATALYOUM: 36 ألف درهم تنهي معاناة «أبوسيف» مع المتأخرات الإيجاريةتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: دبي تسجّل 116 ألف تصرف عقاري جديد بـ429.6 مليار درهمتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: توقيع مذكرة تفاهم بين 'الفجيرة العلمي' و 'اليونسكو للجودة والتميز في التعليم'دبي في 31 أكتوبر / وام / وقع نادي الفجيرة العلمي، مذكرة تفاهم، مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، وذلك على هامش المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 1.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبيبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.7 مليار درهم..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA_BRK: لينا صوفيا: 'حسن المصري' حقق لي حلمي.. وأتمني تقديم فيلم غنائي راقصكانت بداية مشوارها الفني من خلال العمل كموديل في الإعلانات أثناء إقامتها في تونس، وهي في عمر 4 سنوات، وكان أول دور سينمائي لها في عمر 6 سنوات من خلال المشا

مصدر: AlArabiya_Brk | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبيدبي في 31 أكتوبر / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم.وشهدت الدائرة تسجيل 348 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 53 مبايعة للأراضي بقيمة 815.64 مليون درهم و295 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 723.96 مليون درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 56 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 43.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕